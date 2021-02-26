«تاون جاس» تعلن تعديل مواعيد عمل مراكز خدمة العملاء

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مد مواعيد العمل الرسمية بمراكز خدمة العملاء الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي الطبيعي والتعاقدات والتركيبات حتى الساعة 8 مساء.وأوضحت الشركة أن العمل مازال جاريًا حتى الأن فى عمليات تغيير التعاقد على عدادات الغاز بجميع المناطق بعقد صحة التوقيع وإيصال المرافق منها الكهرباء، ولا يوجد أى عوائق لعملية التحويل ونقل ملكية العدادات.وتعمل «تاون جاس» في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بـ5 محافظات، هي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية».