كندة علوش: الفن التشكيلي يخدم قضايا كثيرة (فيديو)

شاركت الفنانة كندة علوش، في افتتاح أحد المعارض التشكيلية بأحد فنادق القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، بصحبة الفنانة جومانا مراد التي دعمت كل منهن الفن التشكيلي بشكل كبير.والتقت "الدستور" الفنانة كندة علوش، التي كشفت أن الفن التشكيلي له رسائل كبيرة ويخدم قضايا كثيرة جدا.وكانت قد افتتحت الفنانة جومانا مراد الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون إيجيبت آرت فير والذي تستمر فعالياته حتى 28 فبراير بمشاركة 120 فنانا من مختلف الدول العربية.وعرض مؤخرا للفنانة كندة علوش مسلسل "إلا أنا.. حكاية ضي القمر" التي حققت نجاحا كبيرا وشاركها في البطولة الفنان محمد علاء.