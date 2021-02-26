رئيس وزراء باكستان يشيد بالوضع الاقتصادي لبلاده

ومع ذلك، قال إن الاقتصاد أسيئ إدارته من قبل الحكومات السابقة.. وجاءت تصريحاته خلال مراسم وضع حجر الأساس للمنطقة التجارية المركزية في لاهور.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن المشروع سيكون بمثابة مركز أعمال وسيساعد في تكوين الثروة، مضيفًا أن لديه القدرة على توليد مئات المليارات من العائدات.



وأوضح أنه في المرحلة الأولى، سيولد المشروع 1300 مليار روبية، ستحصل الحكومة من خلالها على ضرائب بقيمة 250 مليار روبية، مؤكدا أهمية مشروعات توليد الثروة لتقوية الاقتصاد، وتمكين الحكومة من سداد القروض.

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، عن ارتياحه للوضع الحالي لاقتصاد البلاد، وقال إن باكستان حافظت على فائض في الحساب الجاري خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية.وأعطى عمران خان مثالًا على حالة الاقتصاد بالإشارة إلى أن "صادرات المنسوجات لدينا تشهد أيضًا زيادة، ويتم إنشاء صناعات جديدة في جميع أنحاء البلاد"، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية.