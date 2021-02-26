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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علاج 1282 في قافلة مجانية بقرية أبيس الثامنة بالإسكندرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:55 م
قافلة مجانية
قافلة مجانية
هبه عويضه
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بقرية أبيس الثامنة بالظهير الريفى للإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات: الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والجلدية والأسنان، وشارك فيها 47 عضوا من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

ولفت إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا من أهالى المنطقة، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1282 مريضا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 35 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح الجمبل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم إجراء 358 تحليلا طبيبا، و19 أشعة بالموجات فوق الصوتية، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 800 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات، أهمها الوقاية من مرض كورونا المستجد وأهمية الرضاعة الطبيعية، ووسائل تنظيم الأسرة.

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