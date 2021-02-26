ذبح خروفين في أول يوم تصوير فيلم «فارس» لـ أحمد زاهر

شهد الفنان أحمد زاهر، وصناع فريق فيلم "فارس" الذي يقوم ببطولته، ذبح خروفين في افتتاحية تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، والذي يعد البطولة الثانية له بعد نجاح "زنزانة 7".والتقطت عدسات الكاميرات صورا أثناء ذبح الخروفين في وجود جميع صناع العمل الذين كثفوا تصوير مشاهد الفيلم، بينهم الفنان حسين فهمي وصلاح عبدالله وإيمان العاصي وملك أحمد زاهر، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة الجذور أيمن يوسف.