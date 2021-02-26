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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتعليم وتثقيف الشباب لمواجهة الإرهاب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:49 م
النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
عائشة حسن
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قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن إشادة الاتحاد البرلماني الدولي بالتجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب بسيناء، ووصفها بالناجحة للغاية ودعوة مختلف دول العالم للاستفادة منها، تأكيد على نجاح مصر في مواجهة الإرهاب وفي إنهاء المخاطر المحدقة على الأمن القومي المصري وفي الوقت نفسه تعزيز حقوق الإنسان في الوطن.

وشدد القطامي، على أن قضية الإرهاب ليست سهلة، ولابد من العمل على مواجهتها من خلال التعليم وتثقيف الشباب، والعمل على السيطرة على البؤر والخلايا الإرهابية لعدم انتقالها من مكان لآخر، وهو ما نفذته مصر بدقة، بجانب الجهد الدفاعي والأمني الهائل في تتبع ارتباط هذه الشبكات الارهابية بجماعة الاخوان وتتبع تمويلها ودعمها طوال السنوات الماضية والتصدي لها بكل قوة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الإرهاب وعلى مدى العقدين الماضيين كان ولا يزال المهدد الرئيسي للتنمية، لكن قوة مصر وتوجيهات الرئيس السيسي، استطاعت أن تلقن هذه المجموعات الإجرامية درسا لا تنساه، مشيرا إلى أن البدء في مشاريع تنمية عملاقة تغير وجه الحياة في الوطن زراعيا وصناعيًا وعلى كافة المستويات.

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