قصف تركي يستهدف ثلاث قرى بمحافظة دهوك العراقية

أعلنت وسائل إعلام محلية في دهوك، شمالي كردستان العراق، أن الطائرات التركية قصفت ثلاث قرى بالقرب من جبل "كاره" في المحافظة.وقال مدير ناحية دينارته، شعبان برواري، وفقا لشبكة "رووادو" الكردية، إن "الطائرات التركية قصفت قريتى: سياني، وأركني، في جبل كاره، كما قصفت قرية جم ربتي، التابعة أيضا لسلسلة الجبال".وأضاف: "لا توجد خسائر بشرية، إلا أن العملية سببت الخوف والذعر بين الأهالي لشدة القصف".من جهتها، أشارت مصادر محلية إلى أن "قريتي بانكي العليا وبانكي السفلى في قضاء زاخو تعرضتا للقصف أيضا".ونفذ الطيران التركي، مطلع الأسبوع الجاري، عملية جوية استهدفت 4 قرى في قضاء العمادية في محافظة دهوك، دون أن توقع خسائر بشرية.ويتواصل القصف التركي في مناطق متفرقة من محافظة دهوك منذ نحو 20 عاما، حيث تقول أنقرة إنها تستهدف مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني"، لكن عمليات القصف أودت بحياة 33 مدنيا خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب الأضرار المادية.