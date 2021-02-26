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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد عبدالعزيز يكتب: الشعوب والحق فى ترطيب القلوب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:42 م
محمد عبدالعزيز
محمد عبدالعزيز
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تمر الشعوب- كما يحدث مع الأفراد- بتقلبات وطفرات اقتصادية ومعيشية متعددة تؤثر فى معنوياتها بين السلب والإيجاب، ولعل أبرز مثال على هذا هو ما يمر به العالم من ظروف صحية تمثلت فى مقاومة فيروس «كوفيد-١٩»، ذلك الفيروس الغامض الذى لم تنجلى للعلماء معالمه بعد، كما لم يقف العلم الحديث على وسيلة لوقف تحوراته ولا سبل إيقاف نشاطه الذى يهدد حركة البشرية الاقتصادية والاجتماعية، ومع تصاعد أعداد المصابين والوفيات جراء هذا الوباء تتراجع معنويات الناس، فشبح الموت صار يطارد الجميع، صغارًا وكبارًا، وفقد العالم المتحضر قيمة أسلحته المتقدمة- التى بذل عقودًا فى تطويرها- فى مواجهة فيروس صغير لا يُرى بالعين المجردة.
وبعيدًا عن مغزى هذا الموقف المعجز الذى تعيشه البشرية، الذى أظهر مدى ضعف إرادة البشر وعجزهم أمام الإرادة الربانية، وسواء كان هذا الوباء من صنع البشر أنفسهم أم نتيجة تحور الفيروسات وتطورها الطبيعى، فنحن صرنا أمام أمر واقع مضى عليه نحو سنة ونصف السنة.
وتتباين مواقف الدول والشعوب إزاء مواجهة هذا اللغز الغامض بين مواجهة طبية ودعايات توعوية وانسحاب إلى البيوت التى نظن أنها المكان الآمن بعيدًا عن الزحام والاختلاط مع البشر، فضلًا عن خيار آخر اضطرت إليه بعض الدول وهو ضرورة استمرار حركة الحياة لتضمن توفير الحد الأدنى من سبل المعيشة لشعوبها، فاقتصاد تلك الدول المعنية لا يحتمل إغلاقًا كليًا لجأ إليه عدد من الدول المتقدمة فأوهن آلياتها الاقتصادية، وقد ينتهى بتراجعها لسنوات عديدة حتى تستعيد مكانتها حال القضاء على الوباء.
الأزمة الحقيقية أن تلك الدول التى اضطرت لاتخاذ القرار باستمرار الحياة على ما كانت عليه- مع اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية التى تقلل من الإصابات، لأن مزيدًا من الإصابات سيمثل لحكومات تلك الدول أزمة أكبر فى علاج من سيقع ضحية لهذا الفيروس المتوحش- مستوى ثقافة ووعى بل وتعليم تلك الشعوب المشار إليها لا يسمح بتحقيق الحد الأدنى من الإجراءات الاحترازية الذى تدعوهم حكوماتهم إلى الالتزام به، ناهيك عن أن تكون كثافة السكان فى هذا البلد أو ذاك من النسب المرتفعة عالميًا، مما يجعل من فكرة التباعد الاجتماعى أمرًا صعب المنال، وهنا تكمن الأزمة الحقيقية التى تعيشها حكومات كثير من الدول.
ومع كل الجهود التى تبذلها الدول والحكومات وإزاء ضعف النشاط البشرى وتراجعه بصورة كبيرة عما كان عليه منذ بدء شهور الكوفيد، تراجعت بشدة معنويات بنى آدم فى كل أرجاء العالم، فهذا هو الوباء الذى أعجز البشر، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، المتعلم منهم والجاهل، فمَن كان منهم قبل انتشار الوباء من محبى السفر والترحال للعمل أو السياحة صار ملزمًا بالبقاء فى بيته، ومن كانت ظروف دراسته تلزمه بالتنقل من مكان لآخر، صار وضعه كسابقه، ولهذا انخفضت معنويات الناس كثيرًا فى كل دول العالم النامية منها والمتقدمة.
ومع انشغال الحكومات بتدبير الحد الأدنى من سبل الحياة وتوفير ما تيسر من وسائل العلاج من هذا الفيروس للمصابين به، صار التفكير فى رفاهية الشعوب أمرًا متراجعًا إلى حد كبير، وحكومات الدول فى هذا لها العذر تمامًا، فضمانة توفير سبل الحياة ذاتها تتقدم على تدبير سبل رفاهية تلك الحياة، وفى هذا السياق صارت معنويات الشعوب متراجعة جدًا، فكيف لمن كانت متعته حضور حفلات الأوبرا أو مباريات الرجبى أو عروض الأزياء أو غيرها من سبل الرفاهية أن يقنع هكذا مضطرًا بالبقاء فى بيته ليل نهار؟ وهنا وجب أن ننبه إلى ضرورة الاهتمام برفع الروح المعنوية للناس.
ولنجعل نظرتنا أكثر تحديدًا على حالنا- نحن المصريين- فالحالة الاقتصادية للأفراد ليست فى أفضل حالاتها، رغم تقديرنا جهود الدولة التى تبذلها- لكى لا يتأثر الأفراد كثيرًا بتداعيات الأزمة اقتصاديًا- لكن الواقع أن رذاذ تلك الأزمة أصاب الجميع لدينا، كما فعل فى كل أرجاء الدنيا، وهذا الوضع الاقتصادى انعكس بالطبع على الحالة النفسية والمعنوية لهذا الشعب الذى يوصف بكلمة «شعب عياش»، وهى كلمة عبقرية مختصرة توجز حال شعبنا حتى فى أحلك الظروف، لهذا صار على أجهزة الدولة- التى نقدر لها ما تبذله فى مواجهة هذه الأزمة- أن تنظر فى سبل استمرار الروح المعنوية للمصريين صلبة فى مواجهة الأزمة الصحية العالمية بتداعياتها النفسية والاقتصادية، ونحن كدولة لديها مؤسساتها الثقافية والإعلامية ومنشآتها الفنية والترفيهية، ينبغى أن نوجه كل تلك الأدوات للنزول إلى الناس- فى الشوارع والميادين والساحات- لتقديم عروض فنية قصيرة ومبهجة.
ففرقة موسيقية فى ميدان عام أو موسيقى عسكرية أمام منشأة حكومية تكتظ بالموظفين أو باند من شباب الفنانين على محطة مترو أو مهرج رقيق الحال يمر بالشوارع الشعبية أو فرقة من شباب الممثلين تقدم عرضًا قصيرًا فى حديقة عامة، كل تلك آليات قادرة على تغيير «الموود» العام للمواطنين، هذا علاوة على ما ينبغى الاهتمام به من زيادة نسبة المادة الترفيهية المقدمة فى وسائل الإعلام، سواء من مواد فنية تراثية أو مواد جديدة تنتج بهذا الغرض، لكن مع الحرص على عدم الإشارة إلى الفيروس ولا إلى تداعياته، اللهم إلا فى سياق التوعية المباشرة للمواطنين بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.
لكن الحياة ينبغى أن تستمر، وأن يستمتع من كُتبت له النجاة بتلك الحياة ومباهجها، حتى لو لم يكن هذا بغرض الإمتاع والترفيه، بل بهدف القدرة على توفير الحد الأدنى من ظروف حياة آدمية يحياها الإنسان بصورة طبيعية إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولًا، ولا نظن فى ربنا ولا فى قضاء الله بعباده إلا كل الخير.

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