سفير مصر بالخرطوم: أمن وتنمية السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى

■ بداية.. كيف تقيّم العلاقة بين مصر والسودان فى مختلف المجالات؟



■ ما المجالات التى يجرى التنسيق بشأنها حاليًا لدعم هذه العلاقات؟



■ ما أهم أوجه التعاون العلمى والثقافى بين البلدين؟



■ ماذا عن المجال الطبى؟



■ هل من جديد فى المشروعات المشتركة للنقل البرى والنهرى؟



■ ماذا عن التبادل التجارى؟



■ هل يعنى ذلك أننا نسير فى اتجاه التكامل الطبيعى بين مصر والسودان؟



■ ماذا عن دور القوى الناعمة فى دعم هذا التكامل؟



■ فى ظل هذه العلاقة المتميزة.. كيف يمكن التعامل مع الشائعات التى تستهدف العلاقة بين البلدين الشقيقين؟



■ ما آخر تطورات الربط الكهربائى بين البلدين؟



قال السفير حسام عيسى، سفير مصر فى الخرطوم، إن العلاقات بين مصر والسودان بلغت أعلى مستويات الصداقة والأخوة والتفاهم، فى ظل التوجه السياسى للبلدين لدعم العلاقات الثنائية على كل المستويات، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تبادلًا للزيارات بين مسئولى البلدين، ووضعت أسس العديد من المشروعات الاستراتيجية، على رأسها مشروعات الربط الكهربائى وتطوير المعابر لتسهيل النقل البرى والبحرى.وأكد السفير المصرى بالسودان، فى حواره مع «الدستور»، أن أمن وتنمية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وأن مسئولى البلدين يعملون على تذليل كل العقبات والاستفادة من التكامل الطبيعى بين الشعبين بما يدعم البلدين، مطالبًا بالاستفادة من القوى الناعمة ووسائل الإعلام فى زيادة الترابط بين الشعبين، عن طريق نشر الحقائق والتصدى للشائعات التى تستهدف التأثير على العلاقة بينهما.- أؤكد أن العلاقات بين مصر والسودان بلغت أعلى مستويات الصداقة والأخوة والتفاهم المشترك، وأن التوجه السياسى للبلدين هو دعم العلاقات الثنائية على كل المستويات، وطيلة فترة عملى فى وزارة الخارجية المصرية، ومنذ ٣٦ عامًا، لم أجد دولتين بينهما مثل هذه الروابط التى تجمع بين مصر والسودان، والتى تتجسد فى الحدود المشتركة والقبائل والجاليات والعلاقات الثقافية والتاريخية والتجارية والطبية، وغيرها.لذا؛ يجب أن يتعامل الإعلام مع هذه العلاقات بكل الحرص والشفافية والمعرفة بطبيعة الأوضاع الراهنة، للحفاظ على هذه الروابط فى مرحلة مهمة ودقيقة فى تاريخ العلاقات بين البلدين، وأرى أنه على الإعلامين المصرى والسودانى أن يلعبا دورًا هامًا فى تعريف كل طرف للآخر بصورة تعكس حقيقة الأوضاع فى البلدين.- التوجه السياسى المصرى نحو السودان هو توجه دائم بدعم العلاقات على كل المستويات، وهناك العديد من المشروعات المشتركة التى يتم وضعها موضع التنفيذ، حاليًا.وشهدت الفترة الماضية زيارة مهمة لرئيس الوزراء المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى، إلى السودان، فى أغسطس الماضى، اصطحب خلالها وفدًا وزاريًا رفيع المستوى، ضم عددًا كبيرًا من الوزراء والمسئولين، ووضعت خلالها أسس العديد من المشروعات الاستراتيجية، مع مزيد من الدعم المصرى للسودان خلال الفترة المهمة التى يمر بها.وكانت زيارة وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق لها، إلى السودان، فى فبراير الجارى، ناجحة جدًا، والتقت خلالها نظيرها بالحكومة السودانية، ووزراء النقل والمالية الطاقة والتعدين وغيرهم، وتمت مناقشة العديد من المشروعات لدعم العلاقات بين الدولتين، وتكوين لجنة فنية تجارية من أجل دعم هذه العلاقات.وبعد الثورة السودانية، تشكل مجلس رجال أعمال جديد بين الدولتين، بعد حل كثير من النقابات ومجالس الأعمال وغيرها، وعاد هذا المجلس للانعقاد مؤخرًا، وتم من خلاله التوقيع على اتفاقية لتشجيع التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير فرص عمل متوسطة وصغيرة للشباب تسهم فى الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة فى الدولتين.وجميع اللقاءات، خلال الفترة الماضية، كانت فى إطار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الدولتين، من أجل المضى قدمًا فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الضخمة خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوجه السياسى للبلدين لدعم العلاقات واستغلال الفرص فى مصلحة الشعبين.وستشهد الفترة المقبلة إقامة عدد كبير من المشروعات فى مجال الزراعة والمراعى والتجارة والصناعة، للاستفادة من الفرص الضخمة غير المستغلة بين الدولتين، ويجرى اتصال يومى مع المسئولين فى السودان والسفارة السودانية لدى مصر، لترتيب الزيارات للمسئولين على كل المستويات، من أجل المضى قدمًا نحو تنفيذ هذه المشروعات، ولعل من أهمها مشروع الربط الكهربائى الدولى بين البلدين.كما أقيم جسر جوى من القاهرة للخرطوم لدعم مصابى السيول فى السودان خلال العام الماضى، وجسر آخر لمواجهة جائحة كورونا، كما أوفدت وزارة الصحة المصرية قافلة طبية لعلاج مصابى الثورة السودانية.- التعاون فى المجال الثقافى وقطاع التعليم الأساسى والجامعى يعد من أهم أوجه التعاون بين البلدين، فكثير من الطلاب السودانيين يدرسون فى مصر، وكانت هناك مبادرة من الرئيس السيسى، خلال العام الماضى، بإعفاء ٩٠٪ من قيمة مصروفات الجامعات والمعاهد المصرية، ما أدى لزيادة إقبال الطلاب السودانيين على الدراسة فى مصر.وهناك دورات تدريبية للكوادر السودانية فى مصر تتم فى كل المجالات، وتوجد أيضًا منح دراسية من الأزهر الشريف، بمعدل ٢٠٠ منحة دراسية فى الكليات والمعاهد الأزهرية.ومن دواعى الفخر أن يكون كثير من المسئولين والصحفيين والإعلاميين والمثقفين والمفكرين ورجال الأعمال فى السودان من خريجى الجامعات المصرية، أو من خريجى جامعة القاهرة- فرع الخرطوم، التى تعد أحد أهم مصادر التعاون الثقافى بين البلدين، ورغم مصادرتها من قِبل النظام السابق فى السودان الشقيق، فإنه تم الاتفاق، خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى إلى الخرطوم فى أغسطس الماضى، على إعادة فتحها.ويحظى التعليم فى مصر بإقبال شديد من الطلاب السودانيين، كما يوجد أيضًا العديد من المدارس المصرية فى عدد من الولايات والمدن السودانية، وتلعب دورًا تعليميًا واجتماعيًا مهمًا.وما لا يعلمه البعض هو أن كثيرًا من الطلاب المصريين يدرسون الثانوية العامة فى مدارس السودان، كما يدرس آخرون فى جامعاتها الخاصة، وهذا التعاون المزدوج فى مجال التعليم يوضح حقيقة التعاون المشترك بين البلدين.- يشهد التعاون فى المجال الطبى مزيدًا من التنسيق بين البلدين، إذ يفضل كثير من السودانيين تلقى العلاج فى المستشفيات المصرية، ولدى أطباء بعينهم فى مصر، وهذا أحد أوجه العلاقات التقليدية بين الدولتين.كما شهد التعاون فى هذا المجال مد جسر جوى من القاهرة إلى الخرطوم، لتقديم الدعم والمساندة الطبية للأشقاء السودانيين من مصابى الثورة، فضلًا عن مواجهة جائحة كورونا، وكان تحت إشراف وزيرة الصحة المصرية، التى حضرت إلى الخرطوم على رأس وفد طبى خاص، لتقديم الدعم.ويجرى التجهيز حاليًا لإرسال عدد كبير من مصابى الثورة السودانية للذهاب إلى القاهرة من أجل استكمال العلاج قريبًا، وبالإضافة إلى ذلك يجرى تقديم منح الزمالة بالجامعات المصرية للسودانيين فى كل التخصصات الطبية.- النقل البرى والنهرى أحد أهم مجالات التعاون، وفى ديسمبر الماضى، زار وفد مصرى السودان، والتقى مع هيئة وادى النيل للملاحة النهرية من أجل تطوير ميناء وادى حلفا، الذى يعد من أهم الموانئ النهرية للنقل التجارى مع ميناء أسوان، وتم إجراء دراسة لتطوير الميناء من الجانب المصرى، لزيادة قدراته فى النقل النهرى للأفراد والبضائع.وهناك أيضًا مشروع استراتيجى لربط سكك حديد مصر بنظيرتها فى السودان، من المقرر أن يموله بنك التنمية الكويتى، ليدخل حيز التنفيذ فى أقرب وقت، بعد الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى له، ما يسهم فى دعم العلاقات بين البلدين.كما تم الاتفاق بين البلدين على تطوير المعابر البرية، وأبرزها معبر أركين البرى، حتى تقوم بدورها فى تعزيز خدمة النقل التى تعود بزيادة الدخل على المواطنين من جراء تحسن مستوى الخدمات للشعبين.- يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو مليار دولار، وتسعى مصر لتشجيع التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة عبر تذليل كل العقبات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإعفاءات الضريبية، وتسهيل كل وسائل الاتصال لزيادة قيمة التبادل التجارى بين البلدين، خاصة فى ظل وجود ميزة فى مجال الصادرات والواردات تتعلق بانخفاض تكلفة النقل بين مصر والسودان، إلى جانب تنوع المنتجات، ما يخلق تكاملًا طبيعيًا.وهناك العديد من الفرص الضخمة فى مجالات التعاون بين البلدين، ويسعى الجانب المصرى حاليًا لتعزيز الاستفادة منها لصالح الدولتين، بالإضافة إلى دعم مصر السودان فى هذه الفترة التاريخية المهمة، ففى مجال دعم التجارة الداخلية، قدمت مصر للسودان، مؤخرًا، عدد ١٠ أفران لإقامة مجمع مخابز مدعم، وذلك لإنتاج ١.٥ مليون رغيف خبز يوميًا، وتم افتتاح هذا المجمع فى ولاية الخرطوم، بحضور وزير التموين المصرى ووزيرة المالية والتجارة السودانية.كما يجرى حاليًا نقل الخبرات المصرية فى تجربة منافذ بيع السلع الاستهلاكية لبيع السلع المدعومة للشعب السودانى، خاصة أن السودان يفتقر إلى هذه المنافذ التى تعد إحدى الوسائل المهمة لمواجهة ظاهرة تهريب السلع الاستهلاكية، مثل الدقيق المدعوم لإنتاج الخبز، وبيعها فى الأسواق السوداء.ومن المقرر أن يزور وفد سودانى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر للتدريب على تنفيذ مجمعات بيع السلع الاستهلاكية لتنفيذ هذه التجربة فى السودان، كما يجرى التجهيز لدورة تدريبية لأفراد مباحث التموين من الشرطة السودانية فى مصر، لضبط المخالفات والممارسات غير الشرعية فى الأسواق، ومكافحة ظاهرة تهريب السلع الاستهلاكية.- قد لا يعلم البعض أن أكبر جالية توجد فى مصر هى الجالية السودانية، ويزيد عدد أفرادها على ٤ ملايين سودانى، ورغم أن الجالية المصرية بالسودان أقل عددًا، فإن هناك ارتباطًا بين كثير من القبائل فى البلدين.وهناك نحو ٢ مليون مواطن سودانى يفضلون قضاء شهر رمضان المبارك فى القاهرة، وهناك مليون مواطن سودانى يمتلكون عقارات فى مصر، وهو ما يكشف عن حجم التواصل البشرى وأهميته.وهناك أرقام أخرى تتعلق بالطلاب خريجى الجامعات المصرية من السودانيين، ومثلهم من المصريين فى الجامعات الخاصة السودانية، هذا بخلاف أعداد العمالة المصرية فى السودان، والعمالة السودانية فى مصر.والهدف من عرض هذه الأرقام، هو التأكيد على التكامل الطبيعى بين البلدين على كل المستويات، والاستفادة من حجم الاتصال البشرى بين البلدين، عبر تنظيم ودعم الأسس الرئيسية لزيادة هذا الاتصال، بما يعود بالنفع على الشعبين، فمصر بلا شك أولى بالسودان.. والسودان أولى بمصر.والهدف الرئيسى من تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات بين البلدين هو أن تنعكس هذه العلاقة إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطن فى الدولتين، وهذا ما ينعكس على رغبة الإرادة السياسية فى البلدين فى إزالة كل العقبات أمام وصول العلاقات بينهما إلى أعلى مستوى.ودورنا كمسئولين هو تذليل كل العقبات لتحقيق التكامل الطبيعى بين الشعبين، لزيادة النفع والاستفادة من هذا التكامل الذى يعود بمزيد من النمو والأرباح للمصدرين، ويزيد من دخل البلدين من العملة الصعبة، ويدعم اقتصاديهما فى هذه الفترة المهمة، خاصة أن الاقتصاد هو القاطرة التى تشد كل قطاعات الدول.ولتحقيق التكامل الطبيعى، تم تشكيل لجان مشتركة بين الدولتين، سياسية وتجارية وفنية ومتخصصة فى مجالات العلاقات الخارجية والاقتصاد والتعليم والنقل البرى والنهرى والتجارة والصناعة والمنافذ والمعابر، وغيرها من الأطر الجارى تفعيلها فى الفترة الحالية.- دور القوى الناعمة فى تعزيز العلاقات هو الأهم لكونه لا يتأثر بالتغيرات السياسية، خاصة أن السودان هو حالة خاصة بالنسبة لمصر، وبينهما علاقات لا تتوافر مع الدول الأخرى، فهو الدولة الأكثر أهمية فى المجال الحيوى لمصر، وصمام الأمان لأمنها القومى، لذا فأمن وتنمية السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى، واستقرار السودان هو استقرار لمصر.ولا شك أن المجالات الفنية والرياضية والثقافية تعد من أهم مجالات القوى الناعمة لكلتا الدولتين، وكثيرون لا يتخيلون مدى التقارب فى الثقافة والفن والرياضة بين البلدين، فمصر والسودان شعب واحد، لديه نفس الذوق والهوايات والروح، والمصريون فى السودان والسودانيون فى مصر لا يشعرون بالغربة، فحتى الشوارع تحمل نفس الأسماء، ونجد فى السودان منطقة جاردن سيتى والمهندسين وشارع محمد نجيب والمنشية وشارع النيل، هذا بخلاف انتشار الكتب المصرية والروايات، وكانت هناك مقولة تقول: «الكتب تُكتب فى القاهرة وتُطبع فى بيروت وتُقرأ فى الخرطوم».والرياضة مثلًا، فكرة القدم تلعب دورًا مهمًا للغاية فى العلاقات المصرية السودانية، ففى السودان يوجد قطبان كبيران فى كرة القدم، هما «الهلال» و«المريخ»، ومن المتعارف عليه أن من يشجع الأول يساند الأهلى، أما مشجعو الثانى فمناصرون لـ«الزمالك».وكانت الأجيال القديمة تعرف أن فى السودان لاعبين مهرة، منهم على الهلالى وعزالدين الدحيش، كما يعرف السودانيون محمود الخطيب ومصطفى عبده وإبراهيم يوسف وحسن شحاتة ومحمد صلاح، وكثير من السودانيين لعبوا فى الأندية المصرية فى فترات سابقة، ومنهم قرن شطا وعمر النور وسمير محمد على، وفى المقابل لعب الحارس المخضرم عصام الحضرى فى الخرطوم، كما عمل مصطفى يونس مديرًا فنيًا لـ«المريخ»، وحصل معه على بطولات الدورى والكأس.وفى الفن، تؤثر الدراما المصرية بشكل كبير على الشارع السودانى، وفى شهر رمضان تخلو الشوارع من المارة عند عرض بعض المسلسلات المصرية، وفى مجال الغناء، لا يزال الشارع السودانى يتذكر زيارة كوكب الشرق أم كلثوم للمسرح القومى بولاية أم درمان، والذى غنت به قصيدة «أغدًا ألقاك» للشاعر السودانى الهادى آدم، كما يحظى الفنان محمد منير بشعبية كبيرة فى السودان، ويحفظ السودانيون أشعار الشعراء المصريين، على رأسهم الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى.- حين نتحدث عن السودان، لا بد أن تكون لدينا معرفة كاملة بكل الحقائق والأوضاع عن العلاقات والمصالح المشتركة بين الدولتين، حتى يكون لذلك تأثير إيجابى على الرأى العام المصرى والسودانى، وحتى تكون العلاقات على مستوى بما يتفق مع ما بين الشعبين من مصالح وروابط وثيقة.والطريق الصحيح للتصدى للشائعات هو عن طريق نشر الحقيقة، بشرط ألا يكون رد فعل، بل أن يكون فعلًا، فما يؤدى لوجود الشائعات هو غياب الصورة الحقيقية، أو خلق مساحة من الفراغ الإعلامى، لذا فالاهتمام ونشر الصورة الحقيقية والتحليل الدقيق لما يحدث من أخبار هو أفضل وسيلة للتصدى للشائعات.والشعوب تعى تمامًا الغث من السمين والصحيح من الخطأ، وبالتالى عندما نعرض عليهم الصورة الحقيقية والصورة المشوهة سيعلمون كيفية الاختيار بين الصورتين، لذا لا بد أن يعمل الإعلام فى مصر والسودان على نشر الحقيقة عبر المنابر الإعلامية، لأن غياب الإعلام الصحيح يتيح لبعض الأبواق الإعلامية العمل على إفساد هذه العلاقة والوقيعة بين البلدين.ودور الإعلام المصرى خلال المرحلة الحالية التى يمر بها السودان الشقيق مهم وحيوى، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن الإعلام قضية أمن قومى، ليس بالنسبة للوضع الداخلى فقط، لكن بالنسبة للأوضاع فى الدول المحيطة بنا.ومصر دولة رائدة فى مجال الإعلام ويُستمع إلى إذاعتها وتشاهد فضائياتها وتتابع أقلام كتابها، وكثير من الأشقاء فى المنطقة، خاصة فى السودان، يطلعون على الأخبار والآراء من الإعلام المصرى، وهذا يلقى على عاتق هذا الإعلام مسئولية كبيرة خلال الفترة الحالية والمقبلة، فى مجال دعم العلاقات بين البلدين.وإننى على ثقة أن الفترة المقبلة ستشهد عودة التغطية الإعلامية الموضوعية التى تعودنا عليها من الإعلام المصرى، بالنسبة للسودان الشقيق، وما يحدث فيه من تطورات مهمة ودقيقة فى مرحلة من أهم مراحل تاريخه، فكما يعلم الجميع، فإن أمن وتنمية واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، كما أن الإعلام المصرى يلعب دورًا مهمًا جدًا فى دعم وحدة المصير والعلاقات بين البلدين.- فى أبريل الماضى، تم إطلاق التيار الكهربائى فى مشروع الربط الدولى بين الشبكتين المصرية والسودانية، بقدرة ٧٠ ميجا وات، وحاليًا يجرى الجانب المصرى التجهيزات الخاصة لتركيب أجهزة تقنية تعرف بـ«معوضات القدرة غير الفعالة» فى الشبكة الكهربائية للسودان، من أجل تأهيلها لاستقبال مزيد من القدرات الكهربائية فى الفترة المقبلة، ما يزيد القدرات المتبادلة ما بين ٧٠ و٣٠٠ ميجا وات.وتم الاتفاق على كل الإجراءات المالية والفنية بين الجانبين، وهناك دعوة مقدمة من مصر إلى وزير الطاقة السودانى لزيارة القاهرة للقاء المسئولين، والمضى قدمًا فى هذا المشروع.