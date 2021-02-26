الأنبا بولا يعقد اجتماعه الأسبوعي بمطرانية طنطا

يعقد الأنبا بولا مطران طنطا، اليوم الجمعة، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس.وتستعد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، في مطلع مارس المقبل، لاستقبال اجتماعات لجان المجمع المقدس، والتي تنعقد على مدار ثلاثة أيام بالكاتدرائية، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس المقبل.يأتى ذلك بعد توقف دام عاما كاملا للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.