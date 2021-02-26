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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد 4 شهور علاج.. وفاة أميرة ضحية «سقالة» مستشفى الإسكندرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:33 م
أميرة ضحية سقالة
أميرة ضحية سقالة مستشفى الإسكندرية
هبه عويضه
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بعد 4 أشهر من المعاناة والآلام جراء العمليات الجراحية التي خضعت لها، توفيت اليوم أميرة حنفي، الكيميائية، التي تعرضت في شهر نوفمبر الماضي إلى سقوط سقالة حديدية عليها أثناء توجهها إلى عملها بمعمل التحاليل داخل المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية.

وتعرضت «أميرة» إلى كسر بالعمود الفقري وكسور متفرقة بجسدها جراء سقوط «سقالة» حديد عليها عند ذهابها إلى عملها، وخضعت لعدة عمليات جراحية بعد تعرضها للحادث، حيث وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لها في جميع المستشفيات التي تلقت فيها العلاج سواء المستشفى الأميري الجامعي، أو مستشفى الحضرة الجامعي «ناريمان» للعظام.

وقال مصطفى حنفي، شقيق أميرة، لـ«الدستور»، إن شقيقته تعمل كميائية تحاليل في معمل البيولوجي بالمستشفى الجامعي، وأثناء مرورها من الممر الذي يربط كلية طب الأسنان بموقع عملها، ولم يكن مغلقا بلافتات تحذيرية، سقطت عليها سقالة حديد كان محملا عليها برميل مياه وقوالب من الطوب، حديد وأخشاب، مما جعلها تفقد الوعي في الحال.

وأضاف أنه تم نقلها إلى المستشفى، ثم تم إجراء أشعة رنين مغناطيسي للاطمئنان على النخاع الشوكي، وتم طمأنتنا بأنه لم يتأثر، ولكن الأمر بعد ذلك ازداد سوءًا حيث أبلغنا الأطباء أنها لديها كسر بالعمود الفقري، وفقدان القدرة على حركة الأجزاء السفلية، وكسور بالضلوع، وكدمات في جميع أنحاء الجسم والذي يمكن أن يؤدي إلى شلل نصفي.

وتابع أنها خضعت لعملية بالعمود الفقري يوم الثلاثاء الماضي، لكن حالتها ما زالت صعبة، وذكر الدكتور المعالج لها أن النخاع الشوكي مصاب إصابات عنيفة، وستخضع لعملية أخرى لتثبيت الفقرات بالعمود الفقري بعد عدة أيام، كما خضعت اليوم لعملية في ساقها حيث تم تركيب شرائح ومسامير بسبب الكسر الذي تعرضت له.

ولفت إلى أن شقيقته في مقتبل حياتها حيث إنها تبلغ من العمر 27 عامًا، وكانت تجهز لإتمام زواجها في شهر أبريل المقبل، ولكن بين يوم وليلة أصبحت طريحة الفراش وتخضع للكثير من العمليات التي لا نعرف بعدها إذا كانت سوف تستطيع أن تتحرك مرة أخرى أم لا، ولكن أملنا في الله كبير، وفي مساندة الدولة في تقديم الرعاية الطبية لشقيقتي إذ استلزمت حالتها السفر للخارج.

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