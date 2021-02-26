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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القصير» و«فودة» يتفقدان ميناء الصيد بمدينة الطور

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:32 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج بمدينة طور سيناء والتقيا بالصيادين واستمعا لمطالبهم، ورافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن ميناء الصيد البحرى بالطور أدرج بخطة التنمية الاقتصادية فى عام 2015، وتنفذ هيئة موانئ البحر الأحمر أعمال التطوير المطلوبة على مراحل تم الانتهاء من أول مرحلة وهي: الرصيف البحري بطول 230 م لاستيعاب ضعف المراكب الحالية ومبنى إداري من طابقين على مساحة 80 م2 ومبنى لخدمة الصيادين من طابقين على مساحة 100 م2 وتطوير شبكة مرافق (مياه ــ صرف صحي ــ اتصالات وسنترال ــ كهرباء ــ منظومة مراقبة)، لافتا إلى أنه جار العمل بالمرحلة الثانية وتتضمن رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك، ورفع كفاءة مبنى القزق الميكانيكي والورش وإنشاء ورش جديدة إنشاء مصنع ثلج البلاطات بمساحة 250 م2.. بالإضافة إلى المرحلة الثالثة التي لم تبدأ بعد.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة يرأس وفدا من قيادات الوزارة خلال زيارته الحالية لمحافظة جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية بالمحافظة وحل مشاكل الأهالي، ومن المقرر أن يختتم زيارته غدا بتفقد بعض المشروعات الزراعية بمدينة نويبع.

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