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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تصدِّق على الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:34 م
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
أ ش أ
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صدَّق البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، على الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال والعمل القسري، والتي تعطلت لمدة طويلة بسبب اعتراض الشركات والسياسيين المحافظين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن البرلمان مرَّر طلبات التصديق على ثلاث اتفاقيات؛ هي: الاتفاقية رقم 29 الخاصة بالعمل القسري، ورقم 87 الخاصة بحرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ورقم 98 الخاصة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وقد انضمت كوريا الجنوبية إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في عام 1991، لكنها لم تعتمد أربعا من اتفاقياتها الثماني الرئيسية، لتتخلف بذلك عن المعايير الدولية في حماية حقوق العمال.

وقدَّمت الحكومة مشروعات القوانين في شهر يوليو الماضي، بينما لم تتم الموافقة بعد على الاتفاقية رقم 105 الخاصة بإلغاء العمل القسري، حيث اعتبرت متعارضة مع القوانين المحلية الخاصة بالعمل في السجن.

ورحب الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو هيئة عمالية كبرى، بهذه الخطوة قائلًا "إن كوريا الجنوبية يجب أن تسعى إلى وضع قواعد ولوائح عمل تتماشى مع المعايير الدولية"، مضيفًا أنه على كوريا الجنوبية السماح لمزيد من العمال بالانضمام إلى النقابات، حيث تم تهميش العمال غير النظاميين في ظل القواعد الحالية.

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