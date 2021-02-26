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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة إماراتية: قدمنا مساعدات لليمن تجاوزت 6 مليارات دولار

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:29 م
ريم إبراهيم الهاشمي
ريم إبراهيم الهاشمي
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قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم إبراهيم الهاشمي، إن دولة الإمارات قدمت إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، لافتة إلى التركيز على الدعم الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل.

وأضافت الهاشمي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة - "أن دولة الإمارات قدمت منذ بدء انتشار الجائحة مساعدات بلغت 122 طنا من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى اليمن، لتعزيز جهود نحو 122 ألفا من العاملين في الرعاية الصحية على احتواء فيروس كورونا، إلى جانب تقديم الغذاء والمكملات الغذائية المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية العالمي، علاوة على دعم القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والمياه".

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تقوم بمراجعة مستمرة للوضع الإنساني في اليمن بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مع مراقبة مؤشرات الأمن الصحي والغذائي وسوء التغذية بشكل خاص، وسوف يسمح هذا الالتزام الأخير في سد الاحتياجات الغذائية لـ 6 ملايين يمني منهم مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق اليمنية.

كما أشادت بالجهود الدولية الأخيرة لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وتحديدًا النساء والأطفال.. مضيفة "نتطلع إلى العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض، من الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية، لضمان تسليم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها".

ولفتت إلى أن دولة الإمارات واصلت دورها الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

وتابعت الهاشمي قائلة "أنه في حين يأتي هذا التبرع من المساعدات في لحظة حرجة بالنسبة لليمن، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل الجهود الأوسع نطاقًا والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لصالح الشعب اليمني الذي عانى لفترة طويلة جدًا من تأثير تدهور الوضع الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تكثيف الجهود من أجل تحقيق حل مستدام لليمن".

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