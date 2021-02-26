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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقيلة صالح يدعو الدبيبة لتشكيل حكومة كفاءات تمثل مختلف الأقاليم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:42 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
وكالات
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طلب عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي من عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المعين، مراعاة تشكيل حكومة مصغرة من ذوي الكفاءات تراعي مجموعة من الاعتبارات منها تمثيل مختلف الأقاليم للخروج من المأزق الحالي.

وأوضح صالح، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط إلى جانب ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الليبيين لا يطلبون الكثير من الحكومة الحالية نظرا لقصر مدة عملها قبل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل فانتظاراتهم في المرحلة الراهنة لا تتعدى الغذاء والدواء والسيولة في الشهور القليلة المتبقية عن موعد إجراء الانتخابات.

وكشف عقيلة صالح عن قرب عقد جلسة عامة للبرلمان الليبي للنظر في منح الثقة للحكومة المعينة في مدينة سرت المتواجدة في وسط البلاد بعيدا عن الميليشيات المسلحة وإن تعذر ذلك ستقام الجلسة في المقر المؤقت للبرلمان في مدينة طبرق.

وكشف رئيس البرلمان الليبي عن وجود خيار ثالث تجهز له الأمم المتحدة في الوقت الراهن في حال فشل حكومة الدبيبة في الحصول على ثقة البرلمان معربا عن أمنيته في ألا تصل الأمور إلى هذا الطريق.

من جهته، جدد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي دعم بلاده لكل الجهود الليبية الرامية إلى إخراج البلاد من الوضعية الحالية بتوحيد الرؤى وتفادي الانقسامات مؤكدا أن هذا الموقف عبر عنه في اتصال هاتفي جمعه بعبدالحميد الدبيبة.

وكان من المفترض أن يزور عبدالحميد الدبيبة المغرب في اليوم ذاته للقاء وزير الخارجية المغربي لكنه اعتذر في آخر لحظة لانشغاله بأعمال داخلية واعدا بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن حسب محمد حمودة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية.

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