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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يلتقي مجلس نقابة غرب طنطا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:44 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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التقى رجائي عطية نقيب المحامين، محمد جلال شلبي، نقيب محامي غرب طنطا، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في لقاء ساده الود والاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية.

ورحب النقيب العام بالنقيب الفرعي وأعضاء المجلس المنتخب، وهنأهم جميعًا بالنجاح وثقة الجمعية العمومية فيهم، داعيًا الله أن يعينهم على ما أوكل إليهم من مهمة ثقيلة، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر؛ لبدء مرحلة جديدة تحقق صالح الجمعية العمومية للمحامين.

وأوضح نقيب المحامين أن المحاماة لم تَعُد كما كانت في سابق عهدها، فقد أصبحت تعاني الآن من متاعب ثقال، وأنه يبذل قصارى جهده لجبر الأضرار والمظالم، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تكاتف لنهضة المحاماة، مشيرًا إلى أن هناك مراعاة في التجديد والتطوير الخاص بالنقابات الفرعية، وجميع الطلبات التي تقدم من أي نقابة فرعية تكون محل دراسة، وهناك استجابة فورية لكل طلب عاجل فيه خدمة للمحامين.

فيما أعرب النقيب والمجلس الفرعي عن خالص شكرهم وتقديرهم للنقيب العام، مؤكدين كامل دعمهم ومساندتهم لما يقدمه للمحاماة والمحامين، وأنهم مع شرعية وإرادة صندوق الانتخاب، وهدفهم جميعًا مصلحة المحاماة والمحامين.

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