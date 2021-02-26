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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تراك مروان بابلو الجديد "الغابة" يحصد 4 مليون مشاهدة في يوم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:52 م
مروان بابلو
مروان بابلو
حسن أمين
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تصدر تراك مروان بابلو الجديد الذي يحمل اسم "الغابة" موقع الفيديوهات يوتيوب ومحرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية.
وحقق تراك مروان بابلو الجديد نسبة مشاهدة كبيرة منذ طرحه يوم 25 فبراير الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب حيث تخطت الأغنية 4 ملايين مشاهدة وحققت 4 ملايين و389 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها.

 كلمات تراك مروان بابلو الجديد :

السلام عليكم اظهر يا مختفي
الصورة مش واضحة بس مش هتفرق
فاكرينها بالحظ جت عشان ببتسم
كل التماثيل هتتكسر
مش بمثل أنا مش ببتذل
أصارحك في وشك أنا مش حتكسف
الشياطين عمالة تزن في ودني
كلامكو كله مثير للشفقة
أول ما جيت حلت البركة
طبقنا طابق على طبقك
دوا حقي دي مش صدقة
حلكِ مني عشان انت عطلة
مشفتكوش أيام الحارة
أيام ما سهرنا تحت المطرة
أيام الأكشن والإثارة

مروان بابلو يعود للساحة الفنية بعد غياب

ويعود مطرب الراب مروان بابلو إلى الساحة الفنية بعد غياب حوالي عام حيث أعلن في مارس الماضي اعتزاله الفن حيث قام بحذف أغنياته وكليباته من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بالرغم من مطالبه متابعيه وجمهوره وقتها بالرجوع في هذا القرار ولكنه صرح بأنه يتوب إلى الله.

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واشتهر مروان بابلو من خلال نشره لأغنياته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث لاقت التراكات الخاصة به إعجاب عدد كبير من الجمهور خاصة جمهور مدينته الإسكندرية التي ولد فيها وكانت بداية مروان بابلو الحقيقية في عام 2017 عندما طرح أغنية تحمل أسم "الغلاف - أوزريس".

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