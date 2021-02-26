تراك مروان بابلو الجديد "الغابة" يحصد 4 مليون مشاهدة في يوم
الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:52 م
حسن أمينطباعة
تصدر تراك مروان بابلو الجديد الذي يحمل اسم "الغابة" موقع الفيديوهات يوتيوب ومحرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية.
وحقق تراك مروان بابلو الجديد نسبة مشاهدة كبيرة منذ طرحه يوم 25 فبراير الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب حيث تخطت الأغنية 4 ملايين مشاهدة وحققت 4 ملايين و389 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها.
وحقق تراك مروان بابلو الجديد نسبة مشاهدة كبيرة منذ طرحه يوم 25 فبراير الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب حيث تخطت الأغنية 4 ملايين مشاهدة وحققت 4 ملايين و389 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها.
كلمات تراك مروان بابلو الجديد :
السلام عليكم اظهر يا مختفي
الصورة مش واضحة بس مش هتفرق
فاكرينها بالحظ جت عشان ببتسم
كل التماثيل هتتكسر
مش بمثل أنا مش ببتذل
أصارحك في وشك أنا مش حتكسف
الشياطين عمالة تزن في ودني
كلامكو كله مثير للشفقة
أول ما جيت حلت البركة
طبقنا طابق على طبقك
دوا حقي دي مش صدقة
حلكِ مني عشان انت عطلة
مشفتكوش أيام الحارة
أيام ما سهرنا تحت المطرة
أيام الأكشن والإثارة
الصورة مش واضحة بس مش هتفرق
فاكرينها بالحظ جت عشان ببتسم
كل التماثيل هتتكسر
مش بمثل أنا مش ببتذل
أصارحك في وشك أنا مش حتكسف
الشياطين عمالة تزن في ودني
كلامكو كله مثير للشفقة
أول ما جيت حلت البركة
طبقنا طابق على طبقك
دوا حقي دي مش صدقة
حلكِ مني عشان انت عطلة
مشفتكوش أيام الحارة
أيام ما سهرنا تحت المطرة
أيام الأكشن والإثارة
مروان بابلو يعود للساحة الفنية بعد غياب
ويعود مطرب الراب مروان بابلو إلى الساحة الفنية بعد غياب حوالي عام حيث أعلن في مارس الماضي اعتزاله الفن حيث قام بحذف أغنياته وكليباته من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بالرغم من مطالبه متابعيه وجمهوره وقتها بالرجوع في هذا القرار ولكنه صرح بأنه يتوب إلى الله.