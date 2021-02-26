تراك مروان بابلو الجديد "الغابة" يحصد 4 مليون مشاهدة في يوم

ويعود مطرب الراب مروان بابلو إلى الساحة الفنية بعد غياب حوالي عام حيث أعلن في مارس الماضي اعتزاله الفن حيث قام بحذف أغنياته وكليباته من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بالرغم من مطالبه متابعيه وجمهوره وقتها بالرجوع في هذا القرار ولكنه صرح بأنه يتوب إلى الله.واشتهر مروان بابلو من خلال نشره لأغنياته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث لاقت التراكات الخاصة به إعجاب عدد كبير من الجمهور خاصة جمهور مدينته الإسكندرية التي ولد فيها وكانت بداية مروان بابلو الحقيقية في عام 2017 عندما طرح أغنية تحمل أسم "الغلاف - أوزريس".