مسؤول يمني يحذر من وقوع كارثة لعدم صيانة ناقلة النفط صافر

حذر توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، من التهديد المتزايد لخزان النفط العائم "صافر" الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.وقال الشرجبي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم تعد كافية لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.ورحب الشرجبي باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل مليشيا الحوثي مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر)، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.وحذر الشرجبي من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها.وأشار إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة "صافر" بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للمليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.وطالب الشرجبي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف "الذي تستغله المليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة".وترسو ناقلة النفط "صافر"، في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (غربي البلاد)، وتوقفت أعمال الصيانة لها منذ عام.2015