البرتغال مستعدة لإرسال 5% من حصتها في لقاح كورونا إلى إفريقيا

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في ختام جلسة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن البرتغال ستخصص 5 في المئة من حصتها من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) للدول الإفريقية.وأضاف كوستا أن تبرع بلاده سيركز على البلدان التي تكون فيها اللغة البرتغالية هي اللغة الرئيسية.ويأتي هذا العرض بعد اقتراح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حث فيه الدول الغنية على تخصيص 4 أو 5 في المئة من جرعات اللقاح المخصصة لها للبلدان الأكثر احتياجا، كما أبدى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اهتمامًا بهذه الفكرة.ويعتمد بيان كوستا على الوعود التى قطعها جميع قادة دول التكتل الأوروبي الـ27 أمس الخميس بتقديم مساعداتهم وسط هذه الأزمة.