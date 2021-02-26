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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سارة شريف تكتب: صفقات اللقاح

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:14 م
سارة شريف
سارة شريف
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مستوى الإثارة الذى منحه فيروس كورونا كان ذا طابع خاص بالنسبة لإسرائيل؛ فالجائحة التى ضربت العالم، وعلى أثرها كسب مَن كسب، وخسر مَن خسر، كانت بالنسبة لإسرائيل «صفقة كبيرة»، فهى بمثابة المفتاح الذى ملأ الفجوة فى علاقة إسرائيل بدول كثيرة فى العالم.. ببساطة «كوفيد» ساعد إسرائيل على أن تذهب من المكان الذى كانت عالقة فيه إلى مكان جيد كانت تطمح إليه.
سلسلة من التحركات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، ورزمة من المصالح، بفضلها خلقت إسرائيل شبكة علاقات متشعبة مع دول بعيدة وقريبة فى العالم، صفقات أسلحة، وخبرات استخباراتية، وتبادل تجارى، وتكنولوجيا وهايتك، وتكنولوجيا زراعية ومائية وطاقة شمسية، وغاز طبيعى، لعبت دورًا فى علاقة إسرائيل بدول آسيوية وإفريقية وأوروبية، والحقيقة أن الشبكة نمت وتطورت خلال حكم بنيامين نتنياهو الذى كان ينفذ ما وعد به فى كتابه «رجل تحت الشمس»، كانت فكرته أن يضع إسرائيل فى مكان مختلف بين الأمم دون انتظار حل مع الفلسطينيين، والحقيقة هو فعل!
حتى وقت قريب كان بعض هذه العلاقات محل انتقاد، عندما يتعلق الأمر بتسليح أنظمة تقوم بإبادة شعوبها مثل «ميانمار»، أو عندما يتعلق الأمر بعلاقات بين إسرائيل وميليشيات داخل دول.
خلال الأسابيع الأخيرة، ظهرت فى العناوين الرئيسية صفقات جديدة، وهى «لقاح كورونا»، وهى صفقات «بيضاء» لا يمكن لأحد أن يتهم فيها إسرائيل، بل على العكس تعزز من فكرة أن إسرائيل دولة تفيد ولا تضر.
البداية كانت أن إسرائيل هى الدولة الأولى التى ستطعم كل مواطنيها فى العالم، بعد ذلك أصبحت إسرائيل ترسل لقاحات لدول العالم.
«لقاح كورونا» حاضر فى كل الملفات اليوم، كان ضمن البنود السرية فى صفقة التبادل بين سوريا وإسرائيل، التى على أثرها تمت إعادة الفتاة الإسرائيلية التى اجتازت الحدود إلى سوريا، حيث مولت إسرائيل شراء لقاح روسى للسوريين، واللقاح حاضر أيضًا فى التفاوض مع حماس، وفى العلاقة مع رام الله.
قررت إسرائيل قبل أيام توزيع ما لديها من فائض اللقاح على ١٥ دولة فى القارات المختلفة، مثل السلطة الفلسطينية، وهندوراس فى أمريكا اللاتينية، والسودان والمغرب وتشاد، وأيضًا التشيك وإيطاليا، وكانت قبرص قد طلبت من إسرائيل مساعدتها فى الحصول على اللقاح.
بشكل واضح، بدا أن إسرائيل تتبرع باللقاحات كجزء من مبادرة لمساعدة البلدان التى عززت علاقاتها مع إسرائيل.
قبل أسابيع، بدأت نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية بتلقيح العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين يحملون تصريح عمل فى إسرائيل، كما قامت إسرائيل بتطعيم طالبى اللجوء الأفارقة والعمال الأجانب، وقبلها قامت إسرائيل بتطعيم السجناء الفلسطينيين، الحديث هنا أيضًا يدور عن تعزيز صورة إسرائيل فى العالم.
حتى لو أقسم المسئولون فى تل أبيب أن هذه مجرد صفقات، وليست لها علاقة بالتحركات الإسرائيلية السابقة لن أصدقهم. وحتى لو أقسم نتنياهو أن هذه الصفقات ليست جزءًا من حملته الانتخابية أيضًا لن أصدقه، الصفقات هى مشروع حياة «بيبى»، ومشروعه الانتخابى أيضًا.

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