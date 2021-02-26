كيف تنظر إسرائيل إلى «حماس» بعد سنوات من الحروب والحصار؟

لا يزال الغموض يحيط بالعلاقة بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، فالرجل الأول فى الحكومة الإسرائيلية يتعامل مع الحركة بأجندة خاصة، ويهاجمها من فوق كل منصة، وفى الوقت ذاته لا يريد إسقاطها، بل ويعمل للحفاظ على وجودها، ربما أكثر من رغبته فى الحفاظ على وجود السلطة الفلسطينية فى رام الله.ولأنه لا يوجد مجال للصدف أو المواقف غير المحسوبة مع «نتنياهو»، طوال ١١ عامًا من حكمه إسرائيل، يبرز العديد من التساؤلات المهمة حول هذه العلاقة الغامضة، وما يقف وراءها من أسرار لا يعرفها كثيرون.«الدستور» تحاول فى السطور التالية إلقاء الضوء على هذا الملف، من خلال الإجابة عن هذين التساؤلين: كيف تتعامل إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو مع الملفات التى تتعلق بحركة «حماس»؟ وما الاستراتيجية التى يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلى نحو الحركة؟الحركة تريد استمرار نتنياهو فى رئاسة الوزراء.. والأخير يراها أفضل من الجهاديين و«داعش»شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصريحات إيجابية غير مسبوقة من قِبل «الحركة الإسلامية فى إسرائيل» عن بنيامين نتنياهو، صدرت عن منصور عباس، نائب رئيس الحركة، الذى قال إن هناك تقاربًا فكريًا بين الحركة وحزب «الليكود» فى رفضهما «المثلية الجنسية».وتزامن هذا مع خروج تقارير تتحدث عن رغبة حركة «حماس» فى فوز «نتنياهو» بالانتخابات الإسرائيلية المقررة فى مارس المقبل، وكانت هذه الرغبة من فرع الحركة فى قطاع غزة وفرعها الأيديولوجى فى إسرائيل «الحركة الإسلامية»، على حد سواء.وسبقت ذلك كله محاولات من تركيا داعمة «حماس» لتحسين علاقاتها مع إسرائيل، بالتزامن مع بحث قطر، الداعمة هى الأخرى الحركة الفلسطينية، استئناف ضخ ملايين الدولارات فى غزة، ما يعكس أن «حماس» وحليفتيها قطر وتركيا تحاول التقرب من إسرائيل.وبينما تمضى هذه التحركات العملية خلف الكواليس، يستمر الوضع الميدانى على ما هو عليه، من حيث إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، كل بضعة أسابيع أو أقل، ثم يرد الجيش الإسرائيلى على أهداف ثانوية للحركة فى القطاع، وفى الحالتين الإصابات صفر.بل تذهب تقارير فلسطينية داخلية إلى أن هذه الصواريخ ليست تابعة لـ«حماس»، وتقف وراءها فصائل جديدة فى غزة، مؤكدة أن «حماس» تريد وقف إطلاق هذه الصواريخ من الأساس، لأنها تورطها فى العديد من الأزمات، خاصة أن تل أبيب لا تكترث لهوية مطلقى الصواريخ، وتعتبر أن «حماس» مسئولة عن أى صاروخ يتم إطلاقه من القطاع المحاصر، وأن هذا يستلزم الرد، حفاظًا على معادلة «الردع»، حتى لو كان هذا الرد بصفر إصابات. والظاهر للعيان داخل إسرائيل أن «حماس» عدو شرس لإسرائيل، فالحركة خاضت مع تل أبيب ٣ حروب والعديد من الجولات العسكرية الأخرى، وكثيرًا ما تعهد «نتنياهو» بالقضاء عليها عندما كان خارج الحكم، لكن بعد وصوله إلى رئاسة الوزراء تغيرت أفكاره تمامًا.فحسب مراقبين إسرائيليين، يتعامل «نتنياهو» حاليًا مع هذا الملف انطلاقًا من رؤية مغايرة قائمة على عدة تساؤلات، من بينها: ما الذى سيحدث فى اليوم التالى لإسقاط «حماس»؟ مَن سيتولى الحكم فى قطاع غزة؟ ويخشى أن تكون الإجابة: جماعات جهادية أو «داعش».لذا يريد «نتنياهو» وجود «حماس»، لكن بحدود، فهو لا يريد أن يمنحها زمام الأمور فى رام الله وغزة معًا، خاصة أن السلطة فى رام الله، على الرغم من كل شىء، تتعاون مع الجيش الإسرائيلى وجهاز «الشاباك»، وهذا لا يمكن لإسرائيل التخلى عنه.إذن «نتنياهو» يريد «حماس» فى غزة والسلطة الفلسطينية فى رام الله، وفى الوقت نفسه لا يريد أى مصالحة بين الجانبين، لأن حالة الخلاف والصراع بينهما مفيدة لإسرائيل، وتقدم له مبررًا قويًا لإفشال أى مبادرة سلام، وهو أن «السلطة الفلسطينية لا تسيطر على نصف شعبها»، و«ليس لدينا شريك حقيقى للسلام». وفى هذا الوضع يتعطل أى اتفاق تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا يستطيع أحد لوم تل أبيب على أنها لا تريد السلام.صفقة أسرى مرتقبة.. وتقارير عبرية: ضغوط على تل أبيب لتقديم تنازلاتملف آخر فى غاية الأهمية يحكم العلاقة بين إسرائيل وحركة «حماس»، هو تبادل الأسرى، خاصة بعد نجاح صفقة التبادل بين سوريا وإسرائيل، والتى شهدت تسليم امرأة إسرائيلية اجتازت الحدود إلى سوريا، مقابل سوريين محتجزين لدى إسرائيل، برعاية روسية. وبعد إتمام هذه الصفقة، بدا أن إيجاد حلول للقضايا الإنسانية فى سوريا أسهل من الوضع فى قطاع غزة، فالأخير يبدو أكثر تعقيدًا، لكن مع التدخل المصرى خلال الأسابيع الأخيرة، تحدث مراقبون عن «انفراجة قريبة» فى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس».وتستهدف المفاوضات الحالية بين «حماس» وإسرائيل إطلاق سراح الإسرائيليين سالفى الذكر، بالإضافة إلى استعادة جثتى الجنديين الإسرائيليين: هدار جولدين وأورون شاؤول، اللذين قتلا أثناء عملية «الجرف الصامد» العسكرية، التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام ٢٠١٤، واحتجزت الحركة جثتيهما. وتنظر «حماس» إلى الأسيرين الإسرائيليين المحتجزين لديها باعتبارهما جزءًا غير منفصل من صفقة تبادل أسرى فى المستقبل.وسبق أن تقدمت إسرائيل بعرض إلى «حماس» لعقد صفقة تبادل أسرى، تشمل أيضًا تطعيم سكان قطاع غزة ضد فيروس «كورونا المستجد»، والإفراج عن مئات المعتقلين من السجون الإسرائيلية، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض إسرائيل مطلب «حماس» بالإفراج عن معتقلين نفذوا عمليات أدت إلى قتل إسرائيليين، وإصرارها على إطلاق سراح كبار السن والمرضى والنساء فقط.وذكرت تقارير إسرائيلية أن «تل أبيب رسمت معادلة للوضع، قائمة على إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى، فى مقابل حصول حماس على مساعدة طبية من إسرائيل فى غزة، لكن عندما انتهت الموجة الأولى، وشعرت حماس بالسيطرة على كورونا فى القطاع، تراجعت عن الصفقة». وأضافت: «مع عودة ارتفاع الإصابات مجددًا، عاد الحديث مرة أخرى عن صفقة كورونا والأسرى، وسط تدخل مصرى قوى لإتمامها، وهو ما زاد من احتمالات نجاح الصفقة قريبًا، خاصة أن مصر تستطيع الضغط على الجانبين». وأوضحت التقارير أن الوفد المصرى بحث مع «حماس» وإسرائيل تفاصيل الصفقة، وأن «حماس» تطالب بأن يكون لها الحق فى اختيار الأسرى الذين سيطلق سراحهم فى إطار الصفقة، بينما تصر إسرائيل على عدم السماح بإطلاق سراح من قتلوا إسرائيليين، مضيفة: «هذه أهم نقاط الخلاف بين الجانبين، لكن مصر تضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات لإتمام الصفقة». وحال التوصل إلى اتفاق، لن تقتصر الصفقة على تبادل الأسرى فقط، وسيتضمن نقاطًا أخرى، مثل: وقف إطلاق النار بعيد المدى، وتعهد «حماس» بالامتناع عن تنفيذ «نشاطات عنيفة»، ومنع تنظيمات فلسطينية أخرى من إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فى مقابل تسهيلات اقتصادية من الجانب الإسرائيلى. وبدأت إسرائيل بالفعل فى تقديم سلسلة من التسهيلات المتعلقة بتحسين شروط المعيشة فى قطاع غزة، تضمنت السماح بدخول المزيد من الأموال، والمعدات الطبية والأدوية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا»، فضلًا عن تدريب الأطقم الطبية فى القطاع. وجاءت هذه التحركات، ليس لدفع التقدم فى مفاوضات الأسرى، لكن انطلاقًا من حقيقة أن تدهور الوضع الوبائى فى غزة من الممكن أن يدفع قادة «حماس» إلى مناوشات أمنية مع إسرائيل من أجل الضغط عليها، وربما تصل إلى جولة عسكرية جديدة.الاستراتيجية: بقاء الحركة وإضعافها عسكريًاالغاز الطبيعى يمثل الملف الثالث فى قائمة المفات العالقة بين حركة «حماس» وإسرائيل، والذى شهد تطورات كبيرة خلال الأسبوع الماضى، بكشف المبعوث القطرى لدى قطاع غزة عن اتفاق بين شركة «ديلك للغاز» التى يملكها رجل الأعمال الإسرائيلى إسحق تشوفا من جانب، والحكومة القطرية وآخرين من الجانب الآخر.وحسب المعلومات المعروفة حتى الآن، فإن قطر والسلطة الفلسطينية ستشتريان الغاز من حقل «ليفياثان» الإسرائيلى، لتزويد محطة توليد الطاقة فى غزة، على أن تمول قطر مد الخط فى البحر من الجانب الإسرائيلى. أما الاتحاد الأوروبى فسيدفع لقاء مد الخط من الجدار الحدودى حتى محطة توليد الطاقة. وتنتج شركة الكهرباء فى غزة الكهرباء من الغاز الذى يورد لها وتبيعه لمستهلكيها فى القطاع.ووصلت هذه الصفقة إلى مراحل متقدمة، ويتفاوض مسئولو «ديلك» ومندوبو حكومة قطر حول السعر حاليًا، وسيتم قريبًا إعلان إتمام الصفقة بشكل نهائى، وبينما يرى مراقبون أن هذه الصفقة ستحقق وفرة للكهرباء وتخفض سعره فى قطاع غزة، يرى آخرون أنها بداية اتفاق طويل الأمد مع «حماس»، وأنها صفقة سياسية فى المقام الأول.الخلاصة أن إسرائيل ستعمل من أجل الحفاظ على وجود «حماس» فى قطاع غزة مع إضعافها عسكريًا، ومن الممكن أن تشن هجمات صاروخية على مواقع أسلحة الحركة، وربما أيضًا تفرض حصارًا على القطاع فيما يتعلق بمواد البناء التى من الممكن أن تستخدمها الحركة فى التسليح.وفى سياق الهجمات والصواريخ، يدور الحديث عن هجمات مُحددة ومركزة ومكثفة، وليس حربًا واسعة، فلا «حماس» أو إسرائيل لديهما استعداد لحرب جديدة تؤدى إلى ذات النقطة التى انتهت عندها حرب غزة ٢٠١٤.وهناك ميل داخل الإدارة الإسرائيلية لعقد اتفاق ملزم طويل الأمد بين الجانبين، فى الوقت نفسه تتحرك إسرائيل بشكل يمنع أن تصبح «حماس» ناجحة سياسيًا حتى لا تزيد من الدعم الشعبى للحركة، وعندما تكون هناك انتخابات للسلطة الفلسطينية، ستعمل على عدم فوز «حماس»، فهى تريد أن يختار الفلسطينيون حركة «فتح» فى رام الله، ما يعنى الحفاظ على الوضع الحالى.فى الوقت ذاته، ستحاول إسرائيل منع حدوث أى أزمة إنسانية تتعلق بنقص الغذاء والعلاج فى قطاع غزة، لأن ذلك من شأنه أن يدفع «حماس» للهجوم على إسرائيل، كما أنه يورط تل أبيب أمام المجتمع الدولى الذى لا يزال يرى أن إسرائيل مسئولة عن تردى الأوضاع فى القطاع رغم الانفصال عام ٢٠٠٥.