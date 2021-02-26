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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا: سفينتان ترفعان علمي إيران وبنما متورطتان في جريمة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:26 م
وزارة الأمن الإندونيسية
وزارة الأمن الإندونيسية
وكالات
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قالت وزارة الأمن الإندونيسية في بيان، اليوم الجمعة، إن السفينتين اللتين ترفعان علمي إيران وبنما، واللتين احتجزتها إندونيسيا الشهر الماضي، متورطتان في جريمة، وإنها تجري المزيد من التحقيقات.

وتم احتجاز الناقلتين العملاقتين، اللتين يعمل عليهما أفراد طواقم من إيران والصين، الشهر الماضي، في المياه الإقليمية الإندونيسية قرب جزيرة بورنيو؛ للاشتباه في قيامهما بعمليات نقل نفط بصورة غير قانونية.

وبعد تحقيق أولي، خلصت السلطات الإندونيسية إلى أن السفينتين كانتا متورطتين في "نشاط غير قانوني في المياه الإقليمية الإندونيسية"، حسبما ذكرت وزارة تنسيق الشئون السياسية والقانونية والأمنية في البيان.

وذكر البيان أن السلطات الإندونيسية تعمل في الوقت الحالي على صياغة التهم بهدف الإعلان قريبا عن أسماء المشتبه بهم.

وأضاف البيان أن السلطات الإندونيسية تحقق في قيام السفينتين بنقل الوقود بطريقة غير قانونية، وبدخولهما المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة، والتخلص من مواد خطيرة في المياه الإقليمية الإندونيسية.

وقالت السلطات إن السفينتين اللتين رصدتا أول مرة في 23 من يناير عمدتا إلى إخفاء هويتهما بعدم إظهار علميهما، وقامتا بإغلاق أنظمة التعرف الإلكترونية على متنهما ولم تستجيبا للتواصل معهما عبر الراديو.

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