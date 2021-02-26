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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«دس تراك».. خناقة «عتاولة» الراب في مصر تتصدر المشهد (انفوجراف)
الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:09 م
مروان بابلو
سلمى بدر
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شهدت الأونة الأخيرة مشادات بين مغنى الراب، حيث تصدر أسماء مغنى الراب في مصر منصات التواصل الاجتماعي.
الكلمات المفتاحية
ويجز
مغنى الراب
مصر
مروان بابلو
الراب
ابيوسف
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