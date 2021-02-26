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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك إسبانيا السابق يسدد دفعة ثانية من الديون الضريبية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:08 م
خوان كارلوس
خوان كارلوس
وكالات
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سدد الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الذي انتقل إلى الإمارات العام الماضي بعد شبهات بشأن مصادر ثروته الغامضة، دفعة ثانية من الديون الضريبية تقدر بحوالى 4،4 ملايين يورو لسلطات الضرائب الإسبانية في محاولة لتجنب دعوى قضائية محرجة.

وأثارت هذه الديون، وهي الدفعة الثانية لخوان كارلوس في أقل من ثلاثة أشهر، مجددا التساؤلات حول الشؤون المالية للملك السابق الذي يبلغ من العمر 83 عاما والذي أضر بسمعة النظام الملكي الإسباني.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه يشارك الإسبان "رفض" ما وصفه "بالسلوك غير المتمدن" لخوان كارلوس.

وقال سانشيز وسط غضب من تأخر سداد المبالغ المتوجبة على خوان كارلوس "يجب عدم الحكم على مؤسسة" بل "على تصرف شخص واحد".

وفي كانون الأولديسمبر، سدد خوان كارلوس الذي اختار أن يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ آبأغسطس كمنفى، أول دفعة من الديون وقدرت بنحو 680 ألف يورو.

ويحقق القضاء في سويسرا كما في اسبانيا، حول تلقى الملك السابق (82 عاما) مئة مليون دولار في حساب سري في سويسرا عام 2008.

وتنشر الصحف الإسبانية باستمرار تفاصيل عن الإدارة الغامضة للأموال التي يعتقد أن السعودية دفعتها للملك السابق. وابتعد خوان كارلوس عن الحياة العامة السنة الماضية بعدما تنحى عن العرش في يونيو 2014 لصالح ابنه فيليبي السادس.

وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية في يونيو عن فتح تحقيق لتحديد احتمال تحميل مسؤولية للملك السابق خوان كارلوس الذي تولى العرش لمدة 38 عاما (1975-2014)، لكن فقط عن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه.

وتم فتح التحقيق في سبتمبر 2018 بعد نشر تسجيلات نسبت الى عشيقة خوان كارلوس السابقة كورينا لارسن وأكدت فيها أن الملك تلقى عمولة خلال منح شركات إسبانية عقدا ضخما لتشييد خط قطار فائق السرعة في السعودية.

وفي السنوات الأخيرة، شوهت الشكوك التي تحوم حول ثروته الغامضة إرث الملك الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة منذ عقود وكان الشخصية الرئيسية في "التحول" الديموقراطي في البلاد بعد دكتاتورية فرانكو (1939- 1975).

وأعلن ابنه الملك فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده وسحب منه مخصصاته السنوية البالغة 200 ألف يورو، بعدما شعر بالحرج من ورود أسمه كأحد المستفيدين من تحويل الأموال السعودية إلى المؤسسة في بنما والتي تدير الحساب في سويسرا.

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