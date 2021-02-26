تدابير احترازية استعدادًا لامتحانات الترم الأول بجامعة طنطا

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، استمرار إدارة الجامعة في اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيقها، موضحا أنه تم تشكيل لجنة مركزية من مجلس اتحاد الجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب تشكيل لجان فرعية داخل كل كلية من كليات الجامعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار من فيروس كورونا أثناء الامتحانات "التيرم الأول"‏، والتى ستنطلق غدا السبت.وأكد رئيس جامعة طنطا، أن اللجنة المركزية تختص باستقبال التقارير اليومية والمخالفات والمشاكل المرصودة لسرعة التوجيه بحلها ومتابعة عمل اللجان داخل الكليات.وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كل لجنة داخل كل كلية تتكون من 8 أعضاء من اتحاد طلاب الكلية و2 من أعضاء هيئة التدريس و2 من العاملين برعاية الشباب، وتختص هذه اللجان بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل الكلية والتأكد من التزام الجميع بها، ورصد أي مخالفات أو عقبات قد تؤدي لزيادة انتشر الوباء وسرعة تبليغ الجهات المختصة لحلها، ورفع تقرير يومي وأسبوعي للجنة المركزية عن سير العملية الامتحانية وحالات الإصابة والاشتباه والمخالفات المرصودة وكيف تم التعامل معها.من جانبه، أكد أحمد خالد، أمين اتحاد طلاب جامعة طنطا، تخصيص رقم واتس آب "01015707806" للتبليغ عن أي مشاكل تخص تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، كما ناشد زملائه الطلاب بالالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وتجنب التجمعات قبل أو بعد الامتحان.