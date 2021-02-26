المكسيك: تطعيم 9ر1 مليون باللقاح المضاد لكورونا

أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، إلى أن ما مجموعه 9ر1 مليونجرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد- 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد قد تم تطعيم المواطنين بها حتى الآن فى المكسيك.وأوضحت البيانات أن متوسط معدل التطعيم فى البلاد يصل إلى 81493 جرعة يوميا.وطبقا لهذا المعدل، فإن الأمر سيستغرق ست سنوات وخمسة أشهر لتطعيم ما نسبته 75 فى المئة من السكان بجرعتى اللقاح.وكانت حملات التطعيم قد بدأت فى المكسيك منذ حوالي عشرة أسابيع في البلاد.وبلغ عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا منذ تفشى الفيروس فى المكسيك 07ر2 مليون، بينما وصلت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 183 ألفا و692 حالة.