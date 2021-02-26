الجيش العراقي ينفي تبادل المعلومات مع أمريكا بعد ضربات جوية بسوريا

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الجيش العراقي نفى، اليوم الجمعة، تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة فيما يتصل باستهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية، وذلك بعد قيام واشنطن بشن ضربات جوية ضد فصائل مسلحة تدعمها إيران.وقال الجيش العراقي إن تعاونه مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ينحصر في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.