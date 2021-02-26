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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوثة الأمم المتحدة تدين التدابير الأخيرة المتخذة من المجلس العسكري في بورما

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:26 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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أدانت مبعوثة الامم المتحدة الخاصة ببورما كريستين شرانر برغنرتدين، الممنوعة من دخول البلاد، بشدة الجمعة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة التدابير الأخيرة المتخذة من المجلس العسكري، داعية الى تحرك دولي لعودة الديمقراطية الى هذا البلد.
وقالت في مداخلة عبر الفيديو إلى الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة المجتمعين في جلسة مخصصة لبورما في مقر الأمم المتحدة "أدين بشدة التدابير الأخيرة المتخذة من الجيش وادعوكم جميعا الى بعث معا رسالة واضحة لصالح الديمقراطية في ميانمار".

وأضافت "من غير المقبول استخدام القوة القاتلة وزيادة عدد القتلى".

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