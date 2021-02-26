تونس وإسبانيا تبحثان التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمار

وتطرق الجانبان- حسب بيان وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي- إلى الآليات المتاحة من الجانب الإسباني لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وسبل تفعيلها من خلال العمل على زيادة التعريف بها لدى الأوساط المعنية.



وأكد الجانبان إمكانية تنظيم ملتقى للاستثمار والشراكة خلال الفترة المقبلة، إما حضوريا أو عن طريق آلية التواصل عن بُعد، يجمع أصحاب المؤسسات الإسبانية، ونظراءهم من تونس، وممثلي هياكل الدعم والمساندة، بهدف دراسة الفرص الحقيقية المتوفرة للاستثمار أو لبحث مشاريع مشتركة، في بعض القطاعات الواعدة ذات الاهتمام المشترك.



بحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي على الكعلي، الجمعة، مع سفير إسبانيا لدى تونس غييرمو أرديزون، التعاون الاقتصادي، ودفع الاستثمار وتعزيز الشراكة الثنائية في إطار الاتحاد الأوروبي.