«الحاصلات الزراعية»: ارتفاع أسعار البقوليات نحو 500 جنيه في الطن

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البقوليات تشهد زيادة بنحو 400- 500 جنيه في الطن، نتيجة لزيادة أسعار نولونات الشحن القادمة من الخارج.وأضاف أن جميع أسعار البقوليات ستشهد زيادة بنحو 5% نظرا لزيادة الأسعار خارجيًا، وهناك تعاقدات كبيرة من الشركات المصرية مع الهيئات والجهات الحكومية وملتزمة بالتوريد بالأسعار القديمة، وبالتالي سيتم تعديل هذه الأسعار نتيجة للزيادة الطارئة التي حدثت في أسعار الشحن، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع طارئ بالغرفة التجارية الأسبوع المقبل لبحث خطورة تلك التغييرات خاصة أن البقوليات تعتبر مسمار معدة المصريين ومن السلع الغذائية الاستراتيجية.ولفت إلى تعاون التجار مع الحكومة، وأنه يوجد مخزون جيد من السلع الغذائية مثل الفول والعدس وجميع أنواع البقوليات لاستهلاك شهر رمضان، غير أن هذه الأصناف ستشهد زيادة في الأسعار، موضحا أن مصر تستورد نحو 85%‏ من استهلاكنا من الفول، ونستورد نحو 95%- 98%‏ من استهلاكنا من العدس، ونستورد نحو 80% من اللوبيا، ونستورد 100%‏ من الحمص، وبالتالي هذه الزيادات الكبيرة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار قبيل دخول موسم شهر رمضان.وأشار إلى أن هذا الزيادات تسببت في حدوث بلبلة بالأسواق نظرًا لوجود تعاقدات مسبقة بالأسعار القديمة، وأن التجار لن يستطيعوا توفيق أوضاعهم؛ حيث إن زيادة أسعار الشحن ستحرك المياه الراكدة، مطالبا بإعادة النظر في أسعار نولونات الشحن حتى لا تتسبب في ارتفاعات للأسعار قبيل دخول شهر رمضان، الذي يزيد فيه الاستهلاك للسلع الغذائية بنسبة 40%‏ مقارنة بباقي شهور العام.