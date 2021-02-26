رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: مستعدون للعمل على مبادرة التطعيم العالمية ضد كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:58 م
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
أ ش أ
طباعة
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن استعداد موسكو للتعاون في إنشاء وتنفيذ خطة تطعيم عالمية ضد فيروس "كورونا" المستجد على النحو الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت زاخاروفا - "إنه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في 17 فبراير الجاري، اقترح الأمين العام إنشاء مجموعة عمل خاصة في إطار مجموعة العشرين لإعداد وتنفيذ مبادرة تطعيم عالمية ضد فيروس (كورونا) تهدف إلى تزويد جميع البلدان بفرص متساوية للحصول على اللقاحات المضادة للفيروس".

وأكدت الدبلوماسية الروسية استعداد بلادها لبذل المزيد من الجهد والعمل بشأن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة داخل مجموعة العشرين، مٌعربة عن أملها في تلقي مقترحات ملموسة بشأن تلك الخطة.

جدير بالذكر أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض حوالي 112 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و490 ألف شخص.

يُذكر أن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في روسيا أعلن، في وقت سابق اليوم، تسجيل 11 ألفا و86 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في روسيا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4 ملايين و223 ألفا و186 شخصا.

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل