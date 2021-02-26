رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقي يسمي مفوضًا جديدًا لشئون التنمية الاقتصادية والتجارة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:58 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
طباعة
أعلن الاتحاد الإفريقي، الجمعة، تسلم السفير ألبرت موشانجا، رئاسة مفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين التي تم استحداثها خلفًا للسفير فيكتور هاريسون الذي انتهت رئاسته لمفوضية الشؤون الاقتصادية.

يأتي إنشاء مفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين المنشأة حديثًا في إطار إصلاحات الاتحاد الإفريقي.

وسلط فيكتور هاريسون، خلال حفل وداعه، الضوء على الأنشطة والإنجازات الرئيسية خلال فترة 4 سنوات التي قضاها على رأس دائرة الشؤون الاقتصادية، قائلًا إنه تم تأسيس جهاز إحصائي (STATAFRIC) وسيعمل كهيئة إحصائية مركزية مسؤولة عن إنتاج واعتماد الإحصاءات الرسمية لأفريقيا ككل من أجل ضمان جودتها ومصداقيتها ولضمان تفرد البيانات في القارة.

من جانبه، هنأ ألبرت موشانجا سلفه على كل العمل الجاد الذي قام به المفوض المنتهية ولايته وفريقه من أجل تنمية إفريقيا، وتعهد بتعزيز أجندة تكامل إفريقيا من خلال التركيز على مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والتعدين والسياحة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والنفط والغاز.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

السيسى يتفقد أعمال تطوير المحاور بالقاهرة

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

إيقاف شركات السياحة عن ممارسة نشاط العمرة فى هذه الحالة

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل