الاتحاد الإفريقي يسمي مفوضًا جديدًا لشئون التنمية الاقتصادية والتجارة

أعلن الاتحاد الإفريقي، الجمعة، تسلم السفير ألبرت موشانجا، رئاسة مفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين التي تم استحداثها خلفًا للسفير فيكتور هاريسون الذي انتهت رئاسته لمفوضية الشؤون الاقتصادية.يأتي إنشاء مفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين المنشأة حديثًا في إطار إصلاحات الاتحاد الإفريقي.وسلط فيكتور هاريسون، خلال حفل وداعه، الضوء على الأنشطة والإنجازات الرئيسية خلال فترة 4 سنوات التي قضاها على رأس دائرة الشؤون الاقتصادية، قائلًا إنه تم تأسيس جهاز إحصائي (STATAFRIC) وسيعمل كهيئة إحصائية مركزية مسؤولة عن إنتاج واعتماد الإحصاءات الرسمية لأفريقيا ككل من أجل ضمان جودتها ومصداقيتها ولضمان تفرد البيانات في القارة.من جانبه، هنأ ألبرت موشانجا سلفه على كل العمل الجاد الذي قام به المفوض المنتهية ولايته وفريقه من أجل تنمية إفريقيا، وتعهد بتعزيز أجندة تكامل إفريقيا من خلال التركيز على مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والتعدين والسياحة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والنفط والغاز.