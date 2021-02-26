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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عقد مؤتمر ثقافي للحفاظ على «أتيليه الإسكندرية»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:01 م
أتيليه الإسكندرية
أتيليه الإسكندرية
هبه عويضه
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اجتمع العشرات من قيادات العمل الثقافي بالإسكندرية، اليوم، في بهو القاعة الكبرى لقصر تيمفاكو الأثري، في ٦ شارع فيكتور باسيلي، المسلة شرق، الأزاريطة، مقر أتيليه الإسكندرية - جماعة الفنانين والكتاب، برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، للتضامن مع الاتيليه، ورفض المساس بالصرح التنويري والفنى الكبير.

وافتتح اللقاء الدكتور رفيق خليل وعرض الفنان التشكيلي ماهر جرجس، للمحات من تاريخ الإسكندرية الحديث وبعض من المبانى ذات الطابع المعماري الفريد، وبعضها منضمة بالفعل للآثار المصرية، وفى مقدمتها قصر تيمفاكو، مقر الاتيليه.

وأشار الدكتور رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة الأتيليه- جماعة الفنانين والكتاب، للدور الثقافي والتنويري والفنى، منذ إنشاء الاتيليه، عام ١٩٣٤، عندما أسسه الفنان الرائد محمد ناجى، مرورا بالعديد من رواد الفن والثقافة والتنوير حتى يومنا الحالى.

وأضاف رفيق الأتيليه، جمعية ثقافية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وسُجل المبنى - قصر تيمفاكو - كأثر ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية، تحت رقم 538 لعام 1996، كما أنه مسجل في عداد المباني التراثية طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008م تحت رقم 1346.

واكد الكاتب الصحفي معتز الشناوى، مؤخرا حدثت العديد من النزاعات بين الأتيليه والملاك، إلى أن حصل المالك في يناير الماضي على حكم بالإخلاء، بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة رقم 18 من قانون 136 لسنة 1981، واليوم ينتفض المثقفون والفنانون ليس من الإسكندرية وحدها، بل ومن كافة محافظات مصر، للدفاع عن الاتيليه، لما يمثله من دور كبير في هوية عروس المتوسط.

وأكد الشناوى إلى جانب الشق القانونى تأتي فعاليات عديدة لكل المهتمين بالعمل العام، للحفاظ على دور الاتيليه - جماعة الفنانين والكتاب، التنويري، وسط دول جنوب المتوسط.

وقد شارك بالحضور العديد من رموز العمل الثقافي والفنى والسياسي، منهم الناقد السينمائي سامى حلمى والشاعر جابر بسيونى والدكتورة ايات الميهى والفنانة هالة سلامة والمهندس محمد فوزى والفنانة دعاء صبري والدكتورة نائلة عطية والدكتور صبرى ابوعجيلة والعميد طارق وصفي والفنان هانى السيد والفنان حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية والفنان خالد هنو وعبد الرحمن الجوهري المحامى والمهندس محمد عبد المنعم والفنان إسلام حافظ والدكتورة فايزة صقر، والمهندس هيثم الحريري والعشرات من رموز العمل العام.

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