اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن في تمديد العقوبات وإدانة تصعيد الحوثيين بمأرب

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي في تمديد العقوبات وإدانة تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب "شرقي البلاد"، وإضافة قيادي لدى جماعة الحوثي إلى قائمة العقوبات الدولية.وقال بيان لوزارة الخارجية: "إن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي بدعم وإسناد إيراني، التي انتجت معاناة وكارثة إنسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة".وأكد البيان استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة "لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216".وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر يوم أمس الخميس، تمديد العقوبات لعام آخر على شخصيات "تهدد الأمن والسلام في اليمن"، منهم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ونجل الرئيس اليمني السابق، أحمد علي، فضلا عن إضافة القيادي الحوثي البارز سلطان زابن إلى القائمة، على خلفية استخدام "التعذيبوالعنف الجنسي ضد النساء".