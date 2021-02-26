البرازيل تسجل 1541 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1541 حالة وفاة و251 ألفًا و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 10 ملايين و390 ألفًا و461 حالة.وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 9 ملايين و323 ألفًا و696 شخصًا.. مُضيفة أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ الآن 815 ألفًا و267 حالة.جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي الوباء حوالي 112 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و490 ألف شخص.