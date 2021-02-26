رئيس فنلندا يبحث مع سفير مصر تعزيز العلاقات

بحث رئيس جمهورية فنلندا، ساولي نينيستو مع السفير هيثم صلاح، سفير مصر في هلسنكي، الإعداد لجولة المشاورات السياسية المقبلة بهلسنكي، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار قيام وزارة التعليم والثقافة الفنلندية بتجديد الدعوة لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لزيارة فنلندا خلال العام الجاري، وكذلك في إطار الإعداد للزيارة المقترحة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهلسنكي.