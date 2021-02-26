«إنجيلية بنها» تطلق مبادرة «جيش مصر البرتقالي»

أطلقت الكنيسة الإنجيلية ببنها برعاية القس ٱميل أنور صليب، مبادرة جديدة «جيش مصر البرتقالي».وقال القس أميل أنور صليب إن تلك المبادرة أطلقتها الكنيسة لدعم عمال النظافة وتسهيل عملهم، وهذا من خلال عمل حملة توعوية للتركيز على احترامهم كإنسان وتقديم الطرق الصحيحة لوضع القمامة.وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار نهج الكنيسة التي تنظر إلى الإنسان كإنسان، وأن يترجم الدين إلى عمل، وأن الكل يحتاج إلى الحب والتقدير والمجتمع الصحي يجب أن يوفره الكل للكل والإيمان ليس عقائد نظرية فقط بل سلوك عملي.