تفاصيل مقترحات «مستثمري الأقصر» لإعادة إحياء السياحة الثقافية

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، سيعقد اجتماعا غدا السبت، مع مستثمرى المحافظة، موضحا أنه سيتم عرض خطة عاجلة عليه بهدف إحياء السياحة الثقافية والتي تتضمن إحياء الهوية البصرية للمدينة والتسويق لها كمقصد سياحى منفصل عن باقى المقاصد، واستحداث برامج سياحية جديدة وتسليط الضوء على المزارات الآثرية المتنوعة بالمحافظة.وأضاف عثمان فى تصريح لـ"الدستور" أنهم سيعرضون على وزير الآثاء تبنى لجنة السياحة الثقافية التعاون المشترك بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم لتدريب الطلاب فى مجال السياحة والمشاركة فى زيادة المعرفة والتوعية السياحية والأثرية، كما سيتم الاقتراح بتنظيم قافلة سياحية "road show" خلال المشاركة فى المعارض السياحية المقبلة كمعرض الفيتور الذى سيقام فى مدينة مدريد يونيو المقبل، ومعارض جنوب شرق اسيا وكوريا واليابان والهند خلال أكتوبر المقبل بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمدينتى الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن إسبانيا من أهم الأسواق المصدرة لحركة السياحة الثقافية.وتابع: كما سنعرض تنظيم بورصات سياحية مصغرة بالمدينة يتم دعوة أصحاب شركات السياحة والقائمين على الصناعة بالدول المصدرة للحركة السياحية للأقصر إليها لتعريفهم برؤية الوضع السياحى على الطبيعة، والتأكد من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة كما سنطالب بتجديد المطالبة بضم الذهبيات إلى إشراف وزارة السياحة.