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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الصومالى يدعو مواطنى بلاده للحفاظ على الأمن واستقرار

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:53 م
محمد عبدالله فرماجو
محمد عبدالله فرماجو
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دعا رئيس الجمهورية الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، جميع المواطنين الصوماليين إلى القيام بدورهم في الأمن والاستقرار السياسي للبلاد، لتمهيد الطريق أمام تنفيذ الاتفاق الانتخابي، وتوصيات اللجنة الفنية الانتخابية الفيدرالية المنبثقة عن مؤتمر "بيدوا".

كما رحب الرئيس الصومالي- وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية، اليوم الجمعة- بتوقيع الاتفاقية التي جرت الليلة الماضية بين الحكومة واتحاد المرشحين في مقديشو.

وأشاد الرئيس الصومالي، برئيس الوزراء محمد حسين روبلي، لالتزامه بالاتفاق الجماعي والإدارة الشاملة للعملية الانتخابية والتزامه بتنفيذ اتفاقية 17 سبتمبر التي توصلت إليها الحكومة الصومالية والحكومات الأعضاء، التي أقرها مجلسا البرلمان.

وثمن رئيس الجمهورية رؤساء ولايات جلمدج وهيرشبيلي، ومحافظ بنادر، وعمدة بلدية مقديشو على دورهم البناء في جعل هذا الحوار يؤتي ثماره.

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