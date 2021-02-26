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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

‎الإمارات ترفع حجم مساعداتها لليمن لـ230 مليون دولار

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:42 م
ريم إبراهيم الهاشمي
ريم إبراهيم الهاشمي
نيفين أشرف
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أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، التزامها بتقديم 230 مليون دولار دعمًا إضافيًا للشعب اليمني قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأكدت الإمارات في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن هذا الدعم سيساعد في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت دولة الإمارات أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "لقد قدمت دولة الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل".

وأضافت: "قامت دولة الإمارات منذ بدء انتشار جائحة كورونا بإرسال مساعدات بلغت 122 طنًا من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى اليمن، لتعزيز جهود نحو 122 ألفًا من العاملين في الرعاية الصحية على احتواء فيروس كوفيد-19، إلى جانب تقديم الغذاء والمكملات الغذائية المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية العالمي، علاوة على دعم القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والمياه".

وأشارت الهاشمي، إلى أن الالتزام الأخير سوف يسمح في سد الاحتياجات الغذائية لـ6 ملايين يمني منهم 1 مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق اليمنية.

وتابعت: "في حين يأتي هذا التبرع من المساعدات في لحظة حرجة بالنسبة لليمن، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل الجهود الأوسع نطاقًا والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لصالح الشعب اليمني الذي عانى لفترة طويلة جدًا من تأثير تدهور الوضع الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تكثيف الجهود من أجل تحقيق حل مستدام لليمن".

وجددت الهاشمي، ترحيب دولة الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين حكومة اليمن الشرعية المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، آملة في أن يكون هذا التشكيل خطوة نحو التوصل إلى حل سياسي، وتسريع إنهاء الأزمة اليمنية، بغض النظر عن التحديات الحالية التي تعوق جهود السلام في اليمن الناجمة عن الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات الحوثية ومسئوليتها عن تدهور الوضع في البلاد منذ انقلابها في عام 2014.

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