الأسهم العالمية تتراجع وسط مخاوف من التضخم

تراجعت الأسهم العالمية، اليوم الجمعة، بعد أن شجعت موجة بيع السندات المستثمرين على التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".وسارت الأسهم الآسيوية على خطى نظيرتها الأمريكية، إذ انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 4%، بينما أغلق مؤشر:هنج سينج" في هونج كونج منخفضًا بنسبة 3.6%، وهو يوم التداول الأكثر تراجعًا في 9 أشهر، وكذلك وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.8%، بينما فقد مؤشر شنغهاي المركب الصيني 2.1% من قيمته.أما الأسهم الأوروبية فقد تراجعت بصورة حادة في التعاملات المبكرة، فانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.8% وتراجع مؤشر داكس الألماني وكاك الفرنسي بأكثر من 1%.ويشعر المستثمرون في جميع أنحاء العالم بقلق متزايد من أن موجة التحفيز التي تقر في أوروبا والولايات المتحدة قد تتسبب في ارتفاع الأسعار، وبالتالي يستقر التضخم في الاقتصادات الكبرى، ما سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وتقليص مشتريات الأصول في وقت أقرب مما كان متوقعًا.