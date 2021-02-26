الأحد.. بدء تسجيل المواطنين إلكترونيًا للحصول على لقاح كورونا

تبدأ وزارة الصحة، الأحد المقبل، في تلقى رغبات المواطنين فى التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، عبر الموقع الإلكترونى الذى ستطلقه بالتزامن مع بدء التسجيل.وأوضحت وزارة الصحة أن التسجيل سيكون للفئات من سن 40 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتة إلى أنها خصصت 40 مركزا في 27 محافظة لتلقى اللقاحات، وسيتم زيادة الوحدات والمراكز تدريجيًا.وأعلنت عن التوسع في تطعيم الشرائح المستهدفة من لقاح كورونا مع وصول شحنات جديدة، موضحة أنه سيصل رسالة نصية تحدد للمواطن موعد ومكان الحصول على اللقاح.من جانبها، كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، لـ"الدستور"، عن وصول دفعات جديدة من لقاح أسترازينيكا خلال الأسبوع المقبل من التحالف الدولي للقاحات «جافي»، حيث إنه من المقرر وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» خلال الأيام المقبلة من إجمالي 40 مليون جرعة تعاقدت عليها مصر، ومن المقرر أن تضم الشحنة الأولى مليوني جرعة من اللقاح.