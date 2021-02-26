برلماني: سأطلب إعادة فتح تعديلات قانون الشهر العقاري

أكد أحمد عثمان عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المركزية بحزب «مستقبل وطن» أنه سيطالب بأهمية إعادة فتح التعديلات الخاصة بالشهر العقاري والمقرر تطبيقها في الأسبوع الأول من مارس المقبل.وأشار إلى أن ردود فعل الناس ومطالبهم للنواب بالتدخل يجب أن يفتح الباب لمناقشة القانون وأن يفتح الملف مجددا، خاصة وأن شكاوى المواطنين أهم ما تشغل الحزب في الفترة الأخيرة تحت قبه البرلمان.وأضاف: «نحن صوت المواطن ونمثله في كافة المشاكل والمطالب، لذا من المهم أن نجد إجراءات جديدة تساعد في تخفيف الأعباء وتساهم أيضا في حل المشكلة، بعد أن تعددت التصريحات والقرارات وأصاب بعضها اللغط، فأثرت على حالة المواطن وفتحت الباب للكثير من الاجتهادات غير الصحيحة».