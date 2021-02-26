برلماني: سأطلب إعادة فتح تعديلات قانون الشهر العقاري
الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:48 م
مصطفى ديابطباعة
أكد أحمد عثمان عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المركزية بحزب «مستقبل وطن» أنه سيطالب بأهمية إعادة فتح التعديلات الخاصة بالشهر العقاري والمقرر تطبيقها في الأسبوع الأول من مارس المقبل.
وأشار إلى أن ردود فعل الناس ومطالبهم للنواب بالتدخل يجب أن يفتح الباب لمناقشة القانون وأن يفتح الملف مجددا، خاصة وأن شكاوى المواطنين أهم ما تشغل الحزب في الفترة الأخيرة تحت قبه البرلمان.
وأضاف: «نحن صوت المواطن ونمثله في كافة المشاكل والمطالب، لذا من المهم أن نجد إجراءات جديدة تساعد في تخفيف الأعباء وتساهم أيضا في حل المشكلة، بعد أن تعددت التصريحات والقرارات وأصاب بعضها اللغط، فأثرت على حالة المواطن وفتحت الباب للكثير من الاجتهادات غير الصحيحة».
وأشار إلى أن ردود فعل الناس ومطالبهم للنواب بالتدخل يجب أن يفتح الباب لمناقشة القانون وأن يفتح الملف مجددا، خاصة وأن شكاوى المواطنين أهم ما تشغل الحزب في الفترة الأخيرة تحت قبه البرلمان.
وأضاف: «نحن صوت المواطن ونمثله في كافة المشاكل والمطالب، لذا من المهم أن نجد إجراءات جديدة تساعد في تخفيف الأعباء وتساهم أيضا في حل المشكلة، بعد أن تعددت التصريحات والقرارات وأصاب بعضها اللغط، فأثرت على حالة المواطن وفتحت الباب للكثير من الاجتهادات غير الصحيحة».