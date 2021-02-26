رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار سوهاج الدولي يتسلم شهادة الاعتماد الصحي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:54 م
منارعنبه
منارعنبه
محمود السعدي
طباعة
تفقّد الطيار منار عنبة وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، مطار سوهاج الدولي، ورافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، واستقبلهما الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار هشام محمود فريد مدير مطار سوهاج الدولي.

وفي بداية الزيارة، سلّم الطيار محمد منار شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI إلى مدير مطار سوهاج، ليصبح مطار سوهاج الدولي ثامن المطارات المصرية حصولا على هذه الشهادة، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج، والذين التقى بهم أثناء زيارته المطار، وهم: النائب خليفة رضوان والنائب محمد لبيب والنائب حاتم مبارك والنائبة عبلة الهواري والنائبة مي دبوح مازن وعضو مجلس الشيوخ السيد النائب عبدالحكيم العش، للتعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدني والمجلس الموقر لتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر.

من جانبه، هنأ وزير الطيران جميع العاملين داخل المطار مشيدا بجهودهم المبذولة في الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية وفقا للمعايير العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وخلال الزيارة، تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول، وصالات كبار الزوار والتى تم الانتهاء مؤخرًا من تطويرها، وكذا منطقة سيور الحقائب وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكاونترات الجوازات والمباني الإدارية والخدمية، كما تفقد مبنى المخازن الجديد الذى بدأت الأعمال الإنشائية به فى مارس ٢٠٢٠ وتم الانتهاء منه فى يناير الماضى ٢٠٢١، وكذا مظلات ساحة انتظار وتوديع الركاب الجديدة.

وتابع أيضًا أعمال تطوير البنية التحتية التى تمت بالمطار، ومنها تحديث طلمبات مياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء بالمطار، وزار مبنى الحماية المدنية وسيارات المطافئ ومبنى الأرصاد الجوية بالمطار، وتابع أعمال الصيانة الجارية ببرج المراقبة الجوية لرفع كفاءته.

كما اطمأن خلال الزيارة على الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وكذا الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار من خلال تفعيل أنظمة المراقبة وكذا تأمين بوابات الدخول والخروج.

وأكد وزير الطيران ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول لأعلى معدلات السلامة الجوية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين لرفع الكفاءة التشغيلية لمطار سوهاج الذى يعد من أهم المطارات الحيوية في مصر، والذي يخدم مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجوع يقود العالم الحر!
مؤمن المحمدي
أحمد ماهر
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
المزيد

الثقافة

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل