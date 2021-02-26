مطار سوهاج الدولي يتسلم شهادة الاعتماد الصحي

تفقّد الطيار منار عنبة وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، مطار سوهاج الدولي، ورافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، واستقبلهما الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار هشام محمود فريد مدير مطار سوهاج الدولي.وفي بداية الزيارة، سلّم الطيار محمد منار شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI إلى مدير مطار سوهاج، ليصبح مطار سوهاج الدولي ثامن المطارات المصرية حصولا على هذه الشهادة، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج، والذين التقى بهم أثناء زيارته المطار، وهم: النائب خليفة رضوان والنائب محمد لبيب والنائب حاتم مبارك والنائبة عبلة الهواري والنائبة مي دبوح مازن وعضو مجلس الشيوخ السيد النائب عبدالحكيم العش، للتعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدني والمجلس الموقر لتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر.من جانبه، هنأ وزير الطيران جميع العاملين داخل المطار مشيدا بجهودهم المبذولة في الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية وفقا للمعايير العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.وخلال الزيارة، تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول، وصالات كبار الزوار والتى تم الانتهاء مؤخرًا من تطويرها، وكذا منطقة سيور الحقائب وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكاونترات الجوازات والمباني الإدارية والخدمية، كما تفقد مبنى المخازن الجديد الذى بدأت الأعمال الإنشائية به فى مارس ٢٠٢٠ وتم الانتهاء منه فى يناير الماضى ٢٠٢١، وكذا مظلات ساحة انتظار وتوديع الركاب الجديدة.وتابع أيضًا أعمال تطوير البنية التحتية التى تمت بالمطار، ومنها تحديث طلمبات مياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء بالمطار، وزار مبنى الحماية المدنية وسيارات المطافئ ومبنى الأرصاد الجوية بالمطار، وتابع أعمال الصيانة الجارية ببرج المراقبة الجوية لرفع كفاءته.كما اطمأن خلال الزيارة على الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وكذا الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار من خلال تفعيل أنظمة المراقبة وكذا تأمين بوابات الدخول والخروج.وأكد وزير الطيران ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول لأعلى معدلات السلامة الجوية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين لرفع الكفاءة التشغيلية لمطار سوهاج الذى يعد من أهم المطارات الحيوية في مصر، والذي يخدم مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.