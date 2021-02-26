إصابة ربة منزل في حريق منزل ببرج سكني بالإسماعيلية

أصيبت ربة منزل بحروق بنسبة 90% في حريق اندلع بشقة ببرج سكني بالموقف الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابة لمجمع الإسماعيلية الطبي وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بالدور 11 ببرج قرطبة السكني بالموقف الجديد، انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.نتج عن ذلك إصابة فاطمة أحمد حسن، 66 عاما، بحرق من الدرجة الثانية والثالثة بالرأس والظهر والبطن والصدر والذراعين والساقين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.