«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

أعلن حزب «مستقبل وطن» أنه سيتقدم من خلال هيئته البرلمانية في مجلس النواب بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، للتسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.وأصدر حزب «مستقبل وطن» بيانا منذ قليل، قال فيه: «تابعنا بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته، أعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري».وأضاف: «يأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية».