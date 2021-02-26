رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يبحث هاتفيًا مع مستشار النمسا تصدير شحنة "سبوتنيك-V" إلى فيينا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:56 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس ناقشا هاتفيًا إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" إلى النمسا، كما بحثا احتمالية السماح بالإنتاج المشترك للقاح.

وقال الكرملين، في بيان له أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: إن الجانبين ناقشا بشكل تفصيلي سبل مكافحة تفشي فيروس (كورونا)، والتي تشمل إرسال شحنة محتملة للقاح الروسي إلى النمسا وضمان الإنتاج المشترك للقاح بين البلدين".. كما شددا على إبقاء الهيئات المختصة على اتصال في هذا الشأن.

يُشار إلى أن المحادثات الهاتفية بدأت بمبادرة من الجانب النمساوي.

موضوعات متعلقة

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

إيقاف شركات السياحة عن ممارسة نشاط العمرة فى هذه الحالة

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل