بوتين يبحث هاتفيًا مع مستشار النمسا تصدير شحنة "سبوتنيك-V" إلى فيينا

أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس ناقشا هاتفيًا إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" إلى النمسا، كما بحثا احتمالية السماح بالإنتاج المشترك للقاح.وقال الكرملين، في بيان له أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: إن الجانبين ناقشا بشكل تفصيلي سبل مكافحة تفشي فيروس (كورونا)، والتي تشمل إرسال شحنة محتملة للقاح الروسي إلى النمسا وضمان الإنتاج المشترك للقاح بين البلدين".. كما شددا على إبقاء الهيئات المختصة على اتصال في هذا الشأن.يُشار إلى أن المحادثات الهاتفية بدأت بمبادرة من الجانب النمساوي.