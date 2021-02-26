لاتفيا تسجل 725 حالة إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في لاتفيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و8 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد المركز- في بيان نقلته وكالة الأنباء اللاتفية الرسمية ليتا على موقعها الإلكتروني- بأن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 84 ألفًا و983 حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة به إلى 1601 حالة، بما يمثل حوالي 88ر1% من إجمالي المصابين.وأضاف المركز أن البلاد سجلت في الأيام الـ14 الماضية 9 آلاف و474 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، في حين بلغ معدل الإصابة التراكمي لهذه الفترة لكل 100 ألف نسمة 6ر496.