غلق وتشميع 3 مقرات للدروس الخصوصية بكفرالدوار والنوبارية

أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، أن اللجان المشكلة مرور على مقار الدروس الخصوصية وأسفر المرور عن غلق وتشميع 3 مراكز عبارة عن 2 مقر بمنطقة الحدايق بكفرالدوار وآخر بالنوبارية.يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب، واستمرارًا لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.