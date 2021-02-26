بايدن: واشنطن لن تقبل بضم روسيا شبه جزيرة القرم

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تقبل "إطلاقا" بضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية قبل سبع سنوات.وقال بايدن، في بيان بمناسبة ذكرى اجتياح روسيا للقرم، إن "الولايات المتحدة لم ولن تعترف إطلاقا بضم روسيا المفترض لشبه الجزيرة، وسنقف مع أوكرانيا ضد أعمال روسيا العدائية".